El pulso goleador entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Ambos volvieron a aparecer en el marcador y ampliaron cifras que ya forman parte de la historia del fútbol mundial. Cada anotación no solo impacta en sus torneos actuales, sino que modifica la cuenta global de una rivalidad que ha definido una era.

Cristiano regresó tras más de un mes de inactividad por lesión y respondió con un doblete en Arabia Saudita. Messi, en Estados Unidos, volvió a marcar con Inter Miami en la MLS 2026. Con esos goles, sus estadísticas personales volvieron a moverse y la carrera histórica entre ambos sigue activa.

Cristiano Ronaldo llegó a 968 goles oficiales tras su doblete con Al Nassr

Cristiano Ronaldo reapareció como titular con Al Nassr después de más de un mes fuera por lesión. Su regreso no pudo ser más contundente: firmó un doblete en la victoria 5-2 sobre Al Najma.

Con esos dos goles, CR7 alcanzó los 24 tantos en 27 partidos disputados en la temporada. Su promedio goleador se mantiene alto incluso a los 41 años, confirmando su vigencia en el fútbol saudí. En la liga árabe suma 23 goles y ocupa la tercera posición en la tabla de máximos anotadores. Solo es superado por Ivan Toney, con 25 goles en Al Ahli, y Julián Quiñones, que acumula 24 con Al Qadsiah.

El dato más relevante es el global: con el doblete del fin de semana, Cristiano Ronaldo llegó a 968 goles oficiales en su carrera profesional. Continúa ampliando su ventaja como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada actual

La temporada 2026 muestra a un Cristiano Ronaldo decisivo. Sus 24 goles en 27 encuentros reflejan un promedio cercano al gol por partido, incluso tras superar una lesión que lo mantuvo fuera varias semanas. En la liga saudí, sus 23 anotaciones lo mantienen en la pelea por el título de máximo goleador.

La diferencia con los líderes es corta y la temporada todavía ofrece margen para seguir sumando. La capacidad de regresar tras una pausa prolongada y marcar de inmediato evidencia su competitividad. A sus 41 años, sigue siendo la referencia ofensiva de Al Nassr y un protagonista permanente en la carrera histórica de goles.

Messi llegó a 903 goles oficiales tras marcar con Inter Miami

Lionel Messi también actualizó su cuenta goleadora. Fue titular con Inter Miami en el empate 2-2 ante Austin FC y anotó uno de los goles del equipo. Con esa anotación, el argentino llegó a 6 goles en 7 partidos disputados en la MLS 2026. Su inicio de temporada en Estados Unidos confirma que mantiene regularidad en el área rival.

En la tabla de goleadores del torneo ocupa la segunda posición, solo por detrás de Petar Musa, del FC Dallas, y Sam Sturridge, del Nashville, quienes acumulan 7 tantos cada uno. En el plano global, el gol ante Austin elevó la cuenta total de Messi a 903 goles oficiales en su carrera profesional. A los 38 años, continúa ampliando su legado con cifras que lo mantienen entre los máximos artilleros históricos.

Messi en la MLS 2026: goles y protagonismo en Inter Miami

El rendimiento de Messi en la MLS 2026 ha sido constante. Sus 6 goles en 7 partidos lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato. Además de anotar, mantiene un rol central en la construcción ofensiva de Inter Miami. Cada intervención suya genera peligro y aumenta las probabilidades de gol del equipo.

Su regularidad en Estados Unidos se suma a una trayectoria que supera las dos décadas en la élite del fútbol mundial. La vigencia es el rasgo que distingue esta etapa final de su carrera.

Cristiano Ronaldo vs Messi: así va la cuenta histórica de goles

Con los resultados del fin de semana, la cuenta histórica quedó así: Cristiano Ronaldo suma 968 goles oficiales y Lionel Messi llegó a 903. La diferencia entre ambos es de 65 anotaciones, con el portugués liderando el registro global. Sin embargo, los dos siguen activos y ampliando sus cifras en cada jornada.

Cristiano compite por el liderato goleador en la liga saudí y Messi pelea por la cima en la MLS. Cada fin de semana añade un nuevo capítulo a una rivalidad que ha marcado el fútbol moderno.

Más goles para Cristiano Ronaldo y Leo Messi significan más historia en construcción. La cuenta continúa creciendo y la comparación entre ambos sigue vigente, alimentada por cifras que siguen rompiendo expectativas.

Preguntas frecuentes sobre los goles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera profesional?

Cristiano Ronaldo suma actualmente 968 goles oficiales, contando todas sus anotaciones con clubes y selección. Sigue activo con Al Nassr y ampliando una cifra que lo mantiene como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mundial.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en total?

Lionel Messi alcanzó los 903 goles oficiales tras su reciente anotación con Inter Miami en la MLS 2026. El argentino continúa sumando en Estados Unidos y mantiene una producción constante que lo sostiene entre los máximos artilleros históricos.

¿Quién lidera la carrera histórica de goles entre Cristiano y Messi?

Con 968 goles, Cristiano Ronaldo encabeza actualmente la cuenta global, mientras que Messi registra 903. Ambos siguen activos y cada jornada puede modificar esta diferencia en una rivalidad que continúa marcando récords.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la temporada actual con Al Nassr?

En la temporada 2026, Cristiano Ronaldo suma 24 goles en 27 partidos disputados con Al Nassr. De esos, 23 corresponden a la liga árabe, donde pelea por el liderato de goleadores y se mantiene entre los máximos anotadores del campeonato.

¿Cómo va Messi en la MLS 2026 en goles y rendimiento?

Lionel Messi registra 6 goles en 7 partidos en la MLS 2026 con Inter Miami. Está segundo en la tabla de goleadores del torneo y mantiene un promedio alto de incidencia ofensiva, confirmando su vigencia a los 38 años.