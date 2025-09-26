El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista en el fútbol mundial. El portugués, a sus 40 años, sigue marcando diferencias con Al Nassr en la liga árabe y este viernes volvió a hacerlo. Su tanto ante Al Ittihad no solo sirvió para asegurar la victoria, también lo dejó a un paso más de una marca que jamás logró ningún otro futbolista: alcanzar los 1000 goles oficiales en su carrera.

Con la anotación, Cristiano llegó a 946 tantos en competiciones oficiales, manteniéndose como el máximo goleador histórico del fútbol. Ahora está a 54 de llegar a la cifra redonda de los 1000, una barrera que lo separa de todos los demás y que sería un hito único en la historia del deporte.

Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-26 con Al Nassr

El reciente gol llegó en la victoria 0-2 sobre Al Ittihad por la liga árabe. Cristiano Ronaldo empezó como titular y a los 35 minutos se hizo presente en el marcador. Fue su cuarto tanto en las primeras cuatro jornadas del certamen, mostrando un arranque demoledor en la nueva temporada.

Este gol también significó el sexto de la campaña en curso con Al Nassr, considerando las distintas competiciones en las que participa el club saudí. Cristiano, que disputa su cuarta temporada en el fútbol árabe, ya dejó en claro que su capacidad goleadora no disminuye con el paso de los años.

La impresionante cifra total de goles de Cristiano Ronaldo

Con el tanto a Al Ittihad, Cristiano Ronaldo alcanzó los 946 goles oficiales en su carrera profesional. Es el futbolista que está más cerca de los 1000 y se mantiene como el máximo anotador de todos los tiempos.

En su cuenta personal, además, suma 258 asistencias, lo que lo convierte no solo en un goleador sin comparación, sino también en uno de los jugadores con mayor influencia en goles a lo largo de la historia. La carrera de Cristiano continúa sumando capítulos de leyenda.

Los goles de Cristiano Ronaldo por equipos

La distribución de los 946 goles de Cristiano Ronaldo refleja la magnitud de su carrera. El portugués anotó en todas las camisetas que vistió como profesional, desde sus inicios en Portugal hasta su presente en Arabia Saudita. Así está el desglose:

Sporting CP (Portugal): 5 goles

5 goles Manchester United (Inglaterra): 145 goles

145 goles Real Madrid (España): 450 goles

450 goles Juventus (Italia): 101 goles

101 goles Al Nassr (Arabia Saudita): 104 goles

104 goles Selección de Portugal: 141 goles

En cada etapa dejó huella, siendo máximo anotador histórico del Real Madrid, de la Selección de Portugal y ahora de Al Nassr.

Cristiano Ronaldo y el reto de llegar a los 1000 goles

El gran objetivo que persigue Cristiano Ronaldo es convertirse en el primer futbolista en llegar a los 1000 goles oficiales. Hoy está a 54 de lograrlo, un número que parece al alcance si se tiene en cuenta su promedio goleador en Al Nassr y su vigencia con la Selección de Portugal.

El portugués todavía tiene por delante compromisos en la liga árabe, Champions asiática y duelos con la selección rumbo al Mundial 2026. Cada partido es una oportunidad más para acercarse a esa marca histórica que, de conseguirse, consolidará aún más su estatus como el máximo goleador de todos los tiempos.