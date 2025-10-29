La reciente derrota de Al Nassr frente a Al Ittihad volvió a dejar una cifra que preocupa a los seguidores de Cristiano Ronaldo. El luso, símbolo de ambición y éxito deportivo, suma ya cuatro años sin levantar un título oficial. Pese a seguir marcando goles y rompiendo récords personales, su etapa en el fútbol árabe está marcada por una sequía que nadie imaginaba al verlo llegar al club saudí en 2023.

El portugués, acostumbrado a ganar casi cada temporada durante sus años en Real Madrid, Manchester United y Juventus, ha vivido en Al Nassr una realidad distinta: grandes actuaciones individuales, pero sin conquistas oficiales. Los datos que explican su balance de títulos y la duración de su racha sin trofeos, está acá.

Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Desde su llegada al fútbol saudí, Cristiano Ronaldo solo ha ganado un título con Al Nassr: la Arab Club Champions Cup 2023, obtenida en agosto de ese año tras vencer al Al Hilal en una final que lo tuvo como figura. Ronaldo marcó los dos goles del triunfo y fue elegido el mejor jugador del torneo.

Sin embargo, este campeonato no cuenta como título oficial en el registro internacional, ya que no está avalado por la FIFA ni forma parte de las competencias nacionales o continentales de Arabia Saudita. Por eso, pese a haberlo celebrado como un logro importante, NO se considera parte de su palmarés oficial.

Desde entonces, Cristiano ha disputado múltiples torneos locales y regionales, pero ninguno terminó con Al Nassr levantando una copa reconocida oficialmente.

Los torneos que ha jugado Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Desde su debut en diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo ha participado en 13 competiciones oficiales o semioficiales con Al Nassr. El balance es contundente: 13 intentos, 0 títulos oficiales. Estos son los torneos en los que ha competido:

3 ediciones de la Saudi Pro League (liga local)

(liga local) 4 Copas del Rey de Campeones

4 Supercopas Saudíes

2 ediciones de la AFC Champions League (Liga de Campeones de Asia)

En todos los casos, el equipo llegó con expectativas altas, pero terminó eliminado o cayendo en las finales. Esta situación ha convertido su paso por Arabia en una historia de esfuerzo constante y frustraciones repetidas.

Cuándo fue el último título oficial que ganó Cristiano Ronaldo

La última vez que Cristiano Ronaldo levantó un trofeo oficial fue en mayo de 2021, cuando conquistó la Coppa Italia con la Juventus. En aquel entonces, el portugués lideraba al club italiano en su última temporada en la Serie A antes de su regreso al Manchester United. Desde entonces, han pasado más de cuatro años sin que el 5 veces ganador del Balón de Oro levante un título reconocido oficialmente.

La eliminación de Al Nassr ante Al Ittihad y otra oportunidad perdida

El episodio más reciente que amplió esta racha fue la eliminación de Al Nassr en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025-26, tras perder 2-1 ante Al Ittihad, equipo donde milita su excompañero Karim Benzema. Los goles de Benzema y Houssem Aouar definieron la clasificación rival, mientras que Ángelo Gabriel descontó para el equipo de Ronaldo.

Con esa derrota, Al Nassr perdió su primera posibilidad de título en la temporada. Solo le quedan dos frentes por disputar: la Saudi Pro League 2025-26 y la AFC Champions League 2, una nueva edición del torneo continental que se jugará a comienzos de 2026.

Tres años en Arabia Saudita sin un trofeo oficial para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr en diciembre de 2022 con la expectativa de convertirse en el gran líder del proyecto deportivo saudí. Su fichaje no solo atrajo patrocinadores y audiencia global, sino que también impulsó la llegada de otras estrellas internacionales a la liga.

Sin embargo, en casi tres años con el club del “Sol de Riad”, su cuenta de títulos oficiales sigue en cero. Aunque ha sido máximo goleador del equipo en cada temporada y ha mantenido un rendimiento notable, el portugués no ha podido convertir su aporte en campeonatos.

El desafío que aún tiene por delante CR7 en Arabia Saudita

El gran objetivo de Cristiano Ronaldo para la temporada 2025-26 es romper su sequía y conquistar al menos un título oficial antes de cumplir 40 años en febrero de 2026. Con Al Nassr aún en competencia por la liga local y la Champions de Asia, el portugués mantiene viva la esperanza de cerrar su ciclo con un título reconocido.

Hasta ahora, el balance es claro: un solo trofeo con Al Nassr (la Arab Club Champions Cup 2023) y más de cuatro años sin ganar un título oficial desde la Coppa Italia 2021. Una estadística que contrasta con su carrera legendaria y que marca el gran desafío que tiene pendiente en esta etapa final de su trayectoria.

Dato clave: Cristiano Ronaldo acumula 13 torneos disputados con Al Nassr, un solo título no oficial y cuatro años de sequía oficial. Un récord impensado para quien durante casi dos décadas fue sinónimo de éxito, constancia y victorias en el fútbol mundial.