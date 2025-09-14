Cristiano Ronaldo volvió a brillar y lo hizo con un logro que reafirma su vigencia en el fútbol mundial. El astro portugués recibió la Bota de Oro como máximo goleador de la Saudi Pro League 2024-25, premio que consiguió tras marcar 25 goles con la camiseta de Al Nassr. Su producción ofensiva lo puso por encima de rivales de peso como Ivan Toney (23 goles con Al Ahli) y Karim Benzema (21 goles con Al Ittihad).

Con este galardón, Cristiano suma un nuevo hito en su carrera: ya son 14 torneos en los que terminó como máximo goleador, cifra que lo coloca en un lugar exclusivo dentro de la historia del fútbol. Desde su irrupción en el Manchester United hasta su actual etapa en Arabia Saudita, el portugués ha demostrado una capacidad inagotable para competir y superar récords.

La temporada 2024-25 fue un nuevo desafío para Cristiano Ronaldo. En un campeonato en el que compartió protagonismo con delanteros de talla mundial como Benzema o Toney, el portugués demostró que sigue siendo una máquina de goles.

Con 25 anotaciones, lideró la tabla de artilleros y fue determinante en la campaña de Al Nassr en la liga saudí. Su eficacia y regularidad le permitieron conquistar la Bota de Oro, consolidándose como el atacante más decisivo de la competencia por segunda temporada consecutiva.

Todas las Botas de Oro en la carrera de Cristiano Ronaldo

El trofeo en Arabia Saudita se suma a una lista de galardones que evidencian la impresionante carrera goleadora del portugués. En total, Cristiano Ronaldo ha sido máximo anotador en 14 torneos distintos, repartidos entre cuatro clubes de élite mundial.

Con Manchester United

Premier League 2007-08

Champions League 2007-08

Con Real Madrid

Champions League 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 y 2017–18

LaLiga 2010–11, 2013–14, 2014–15

Con Juventus

Serie A 2020-21

Con Al Nassr

Saudi Pro League 2023-24 y 2024-25.

Cristiano Ronaldo, una carrera de goleador imparable

Cada etapa de la carrera de Cristiano Ronaldo ha estado marcada por su capacidad de reinventarse. En la Premier League brilló con Manchester United, en LaLiga impuso récords históricos con Real Madrid, en la Serie A se adaptó al estilo del fútbol italiano y ahora, en Arabia Saudita, sigue liderando tablas de goleadores a pesar de la edad.

El secreto de su vigencia está en la disciplina y en el hambre competitivo que lo ha acompañado desde sus inicios. A los 40 años, sigue sumando premios individuales y demostrando que su legado no solo se mide en títulos colectivos, sino también en marcas personales que pocos han logrado.

El significado de 14 trofeos de máximo goleador

Llegar a 14 torneos distintos siendo máximo goleador no es una cifra común en la historia del fútbol. Implica dominar en distintos países, contextos y etapas de su carrera. Desde Europa hasta Oriente Medio, Cristiano Ronaldo se ha mantenido como un referente ofensivo capaz de adaptarse y sobresalir.

Además, este logro lo mantiene en el centro de la conversación sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos, alimentando su histórica rivalidad con Lionel Messi.

La vigencia de Cristiano Ronaldo en el fútbol mundial

La nueva Bota de Oro obtenida en la Saudi Pro League no solo refuerza el palmarés de Cristiano, también es un mensaje claro: su carrera aún está lejos de terminar. Con casi mil goles oficiales, múltiples títulos internacionales y récords individuales inalcanzables para la mayoría, sigue siendo un protagonista del fútbol global.

El portugués ha demostrado que su talento no tiene fronteras. Inglaterra, España, Italia y ahora Arabia Saudita han sido testigos de su capacidad goleadora. Su historia continúa escribiéndose, y cada nueva temporada ofrece un capítulo que confirma su lugar en la cima del deporte.

Cristiano Ronaldo y el reto de llegar a los mil goles

La temporada 2025-26 con Al Nassr está marcada por un desafío monumental en la carrera de Cristiano Ronaldo: alcanzar los 1.000 goles oficiales. Con 943 tantos en su registro profesional, el portugués está a solo 57 anotaciones de convertirse en el primer futbolista de la historia en romper esa barrera. Cada gol suma un capítulo más en una trayectoria que ya es legendaria, pero que todavía sigue escribiéndose con la misma intensidad que en sus mejores años en Europa.

En Arabia Saudita, Cristiano mantiene su ambición intacta. Sus goles en la Saudi Pro League y en competiciones internacionales con Al Nassr son el camino hacia ese objetivo. Con casi cuatro décadas de vida, el portugués no se conforma con lo que ya logró: su disciplina, competitividad y vigencia lo empujan a buscar un récord que podría convertirse en el broche de oro definitivo para una de las carreras más impresionantes en la historia del deporte.