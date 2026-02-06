La actualidad del fútbol en Arabia quedó marcada por una decisión de Cristiano Ronaldo que sacudió a la Saudi Pro League. No será parte del partido de hoy entre Al Nassr y Al Ittihad, en lo que representa su segunda ausencia consecutiva en la liga. No se trata de una lesión ni de un problema físico: la decisión es completamente voluntaria y responde a una protesta directa del jugador contra la gestión del Public Investment Fund (PIF).

El delantero portugués encabeza un gesto de inconformismo al considerar que el sistema de reparto de recursos para reforzar las plantillas perjudica a Al Nassr frente a otros clubes de la liga. En su lectura, esa situación coloca a su equipo en una clara desventaja deportiva en la lucha por el título, algo que choca frontalmente con su mentalidad competitiva.

Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy con Al Nassr

La ausencia de Cristiano Ronaldo ante Al Ittihad no tiene relación alguna con el cuerpo técnico ni con problemas internos en el vestuario. Según explicó el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, la decisión del portugués es totalmente voluntaria y está motivada exclusivamente por su desacuerdo con la política de fichajes que rodea a su club.

Ronaldo entiende que, durante la última ventana de transferencias, Al Nassr no recibió el respaldo necesario para incorporar jugadores de alto perfil que le permitieran competir en igualdad de condiciones con los principales aspirantes al campeonato. Por esa razón, optó por no participar en dos partidos consecutivos de liga como forma de protesta.

La molestia de Cristiano Ronaldo con el Fondo de Inversión Pública

El foco del inconformismo de Cristiano Ronaldo está puesto en el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), actor clave en la estructura financiera del fútbol saudí. El portugués considera que la influencia del fondo no se ha reflejado de manera equitativa en el fortalecimiento de las plantillas.

Desde su perspectiva, Al Nassr no ha sido tratado con el mismo respaldo que otros clubes de la liga, especialmente aquellos que sí lograron cerrar fichajes de impacto durante el mercado reciente. Esa diferencia, a su juicio, condiciona directamente la competitividad deportiva del torneo.

Al Hilal, los fichajes y la comparación que encendió el conflicto

La comparación con Al Hilal resulta inevitable. El actual líder del torneo sí consiguió reforzarse con nombres de peso, entre ellos Karim Benzema, lo que elevó de inmediato su potencial competitivo.

Para Cristiano Ronaldo, este escenario confirma que Al Nassr compite en desventaja estructural por el título. Su protesta no apunta a un club rival, sino a un sistema que, según su visión, no distribuye de manera equilibrada las herramientas para pelear por los objetivos deportivos más altos.

La postura de la Saudi Pro League ante la protesta de Cristiano Ronaldo

Ante la repercusión global del caso, la Saudi Pro League emitió un comunicado oficial en el que fijó su posición frente a la situación protagonizada por Cristiano Ronaldo.

La liga dejó claro que su estructura se basa en un principio fundamental: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas. Según el comunicado, todas las instituciones cuentan con sus propias juntas directivas, ejecutivos y responsables deportivos, quienes toman decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia dentro de un marco financiero común.

La respuesta de la liga sobre fichajes y control financiero

En su explicación, la Saudi Pro League enfatizó que las decisiones relacionadas con incorporaciones y planificación deportiva no dependen de una sola figura ni de la liga como ente central, sino de cada club en particular. El marco financiero, aseguran, está diseñado para garantizar sostenibilidad y equilibrio competitivo, y se aplica de forma igualitaria a todos.

La liga subrayó que los movimientos del mercado recientes son prueba de esa independencia: algunos clubes optaron por grandes fichajes, mientras que otros siguieron enfoques distintos. Todas esas decisiones, según el organismo, se tomaron dentro de los parámetros financieros aprobados.

El rol de Cristiano Ronaldo dentro de Al Nassr, según la liga

En el mismo comunicado, la liga reconoció el impacto de Cristiano Ronaldo desde su llegada a Arabia Saudita. Destacó que ha estado plenamente comprometido con Al Nassr y que su presencia ha sido clave para el crecimiento y la ambición del club, así como para la visibilidad internacional del torneo.

Sin embargo, también fue enfática en marcar un límite: ninguna persona, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club. Un mensaje directo que busca separar el peso simbólico del jugador de la estructura institucional de la liga.

La competitividad del torneo, otro punto de defensa oficial

Como argumento final, la Saudi Pro League defendió el modelo actual señalando que la tabla de posiciones refleja una competencia abierta. Con pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la liga considera que la lucha por el título sigue totalmente vigente.

Para el organismo, ese nivel de paridad es una señal de que el sistema funciona como fue concebido y que el foco debe mantenerse en el fútbol, dentro del campo de juego, garantizando una competición creíble y atractiva para jugadores y aficionados.

Un conflicto que expone tensiones internas en el proyecto saudí

La ausencia de Cristiano Ronaldo ante Al Ittihad no es un hecho aislado ni menor. Su protesta pone sobre la mesa tensiones internas en el ambicioso proyecto del fútbol saudí, especialmente en lo relacionado con la gestión de recursos y la percepción de equidad deportiva entre los clubes.

Mientras el portugués exige condiciones para competir por títulos, la liga defiende un modelo que prioriza la autonomía de cada institución. El choque de visiones deja una señal clara: el crecimiento acelerado del fútbol en Arabia también trae debates profundos sobre poder, inversión y ambición deportiva.