Cristiano Ronaldo volvió a marcar con la camiseta de Al Nassr, ahora en la goleada sobre Al Najmah (0-5), reafirmando su vigencia y ampliando un registro que ya es parte de la memoria del fútbol mundial.

El portugués abrió el marcador con un gol de penalti, demostrando seguridad, liderazgo y una mentalidad intacta frente a la presión. Cada nuevo tanto alimenta la conversación global sobre la cifra redonda que persigue: los 1000 goles oficiales, una barrera que durante décadas pareció imposible en la era moderna.

El nuevo gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

El partido ante Al Najmah de la Saudí Pro League comenzó con dominio de Al Nassr y fue Cristiano Ronaldo quien marcó la diferencia desde temprano. Con precisión desde los once pasos, colocó el 0-1 que abrió el camino para la contundente victoria.

Más allá del resultado, el gol volvió a confirmar su papel central en el equipo. No es un protagonista circunstancial, sino el eje ofensivo alrededor del cual gira gran parte del proyecto deportivo.

Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera profesional

Con su anotación más reciente, Cristiano Ronaldo alcanzó los 965 GOLES OFICIALES en su carrera profesional. Una cifra que lo consolida como el máximo goleador histórico del fútbol y que sigue ampliándose temporada tras temporada.

Se trata de un registro construido en más de dos décadas de competencia al más alto nivel, en distintas ligas, torneos internacionales y con la selección nacional.

A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000

Tras llegar a los 965 goles oficiales, Cristiano Ronaldo necesita 35 anotaciones para alcanzar la cifra simbólica de los 1000 goles. El número, que durante años fue considerado utópico, hoy se analiza con realismo debido a su regularidad goleadora.

Su rendimiento actual mantiene viva una cuenta regresiva que ya forma parte del relato global del fútbol. Cada partido representa una nueva oportunidad para acercarse a la que podría convertirse en la mayor hazaña individual del deporte.

Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí

El tanto ante Al Najmah también tuvo impacto en la competencia local. Con 21 goles en la temporada, Cristiano Ronaldo se mantiene entre los principales artilleros del torneo.

En la tabla de goleadores, solo lo supera Ivan Toney, delantero de Al Ahli, con 23 tantos. Además, está igualado con Julián Quiñones, atacante de Al Qadsiah, también con 21.

La pelea por el liderato goleador añade un componente competitivo adicional a su temporada, aunque el foco internacional sigue puesto en la marca histórica que persigue.

Cómo se reparten los goles de Cristiano Ronaldo, equipo por equipo

El impacto de Cristiano Ronaldo se entiende mejor al observar cómo se distribuyen sus 965 goles oficiales entre clubes y selección:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Portugal: 143 goles

143 goles Al Nassr: 121 goles

121 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting Clube: 5 goles.

Portugal y la dimensión internacional del legado de Cristiano Ronaldo

Con 144 goles en la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo también dejó una huella profunda a nivel internacional. Se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones nacionales y lideró a su país en torneos decisivos.

Cada anotación con la camiseta lusa reforzó su dimensión global, ampliando un legado que trasciende ligas y generaciones.

Al Nassr y la etapa que mantiene viva la cuenta histórica

Su etapa en Al Nassr ya suma 121 goles y se ha convertido en un capítulo clave en la recta final de su carrera. Arabia Saudita es el escenario donde continúa ampliando su producción ofensiva y sosteniendo la persecución de la cifra redonda.

El nuevo gol ante Al Najmah vuelve a colocar el foco en la cuenta regresiva. Con 35 tantos por delante para alcanzar los 1000, Cristiano Ronaldo mantiene activa una carrera que podría redefinir los límites estadísticos del fútbol profesional.