El tiempo pasa, pero la ambición permanece intacta. Cristiano Ronaldo volvió a jugar tras tres partidos ausente, marcó y alcanzó los 962 goles oficiales en su carrera profesional. La cifra no solo confirma su vigencia, sino que reactiva la conversación global sobre la hazaña de los 1000 goles, un objetivo que cada vez parece más tangible.

El tanto llegó en la victoria como visitante de Al Nassr frente a Al Fateh (0-2). Cristiano fue quien abrió el marcador y encaminó el triunfo, firmando además su primer gol con 41 años, un dato que añade un nuevo matiz histórico a su carrera.

El primer gol de Cristiano Ronaldo con 41 años

El partido ante Al Fateh marcó un momento simbólico. Cristiano Ronaldo no solo regresaba al campo tras varias jornadas fuera, sino que lo hacía estrenando edad competitiva. Y fiel a su estilo, lo hizo con gol.

La anotación que abrió el 0-2 definitivo fue directa, oportuna y determinante. No fue un tanto anecdótico: cambió el rumbo del encuentro y confirmó que, incluso en una etapa donde muchos futbolistas ya se han retirado, él sigue influyendo en el resultado.

Cristiano Ronaldo vuelve tras 3 partidos ausente y marca con Al Nassr

Su ausencia durante tres partidos había generado expectativa en la liga saudí. El regreso disipó cualquier duda sobre su estado competitivo. Desde el inicio mostró movilidad, liderazgo ofensivo y capacidad para decidir.

El gol ante Al Fateh fue también el número 18 de la temporada, una cifra que sostiene su promedio goleador y refuerza la idea de que su rendimiento no depende de la edad, sino de su disciplina y mentalidad competitiva.

Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en su carrera profesional

Con el tanto frente a Al Fateh, Cristiano Ronaldo llegó a 962 goles oficiales. Una cifra que lo consolida como el máximo goleador histórico del fútbol profesional y que amplía una ventaja que ha construido durante más de dos décadas en la élite.

Este nuevo registro vuelve a poner en foco la gran meta: los 1000 goles. Cada anotación reduce la distancia hacia un número que durante décadas fue considerado inalcanzable en el fútbol moderno.

A cuánto está Cristiano Ronaldo de los 1000 goles

Tras alcanzar los 962 goles oficiales, Cristiano Ronaldo quedó a 38 anotaciones de la barrera simbólica de los 1000. La cifra, que hace algunos años parecía imposible de imaginar, hoy se analiza con realismo debido a su constancia goleadora.

El contexto competitivo en el que sigue participando y su rol protagónico en Al Nassr mantienen viva una cuenta regresiva que ya forma parte de la narrativa global del fútbol. Cada jornada es una nueva oportunidad para acercarse a la hazaña más grande en términos individuales.

Cómo se reparten los 962 goles oficiales de Cristiano Ronaldo, por equipo

La magnitud de su carrera no se explica por un solo ciclo exitoso, sino por una producción sostenida en distintos países, ligas y contextos. Así se distribuyen sus 962 goles oficiales:

Real Madrid: 450 goles

Manchester United: 145 goles

Portugal: 143 goles

Al Nassr: 118 goles

Juventus: 101 goles

Sporting Clube: 5 goles

Este reparto demuestra una carrera marcada por la regularidad y la adaptación inmediata a cada entorno competitivo.

Real Madrid y el periodo más goleador de su carrera

El tramo más prolífico de Cristiano Ronaldo se dio en el Real Madrid. Sus 450 goles con el club español lo convirtieron en el máximo artillero histórico de la institución y marcaron una era de dominio en competiciones nacionales e internacionales.

Durante ese periodo, firmó temporadas con cifras extraordinarias que sentaron las bases de la actual carrera hacia los 1000 goles.

Los goles con Portugal y el impacto internacional

Los 143 goles con la selección de Portugal consolidaron su legado a nivel internacional. No solo se transformó en el máximo goleador histórico de selecciones nacionales, sino que también elevó el perfil competitivo del combinado luso en torneos mayores.

Cristiano asumió siempre el liderazgo en momentos decisivos, sumando goles que marcaron clasificaciones, finales y títulos.

Al Nassr y la extensión de una leyenda en activo

Su etapa en Al Nassr ya suma 118 goles y se ha convertido en un capítulo clave para sostener la carrera hacia la cifra redonda. Lejos de representar un cierre, Arabia Saudita es hoy el escenario donde continúa ampliando su legado.

El gol 962 ante Al Fateh, el primero con 41 años, es una nueva señal de que la historia no ha terminado. Cristiano Ronaldo sigue sumando capítulos a una trayectoria que todavía tiene metas por alcanzar y números por romper.