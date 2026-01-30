El paso del tiempo no ha sido un freno, sino un desafío más en la carrera de Cristiano Ronaldo. A los 40 años, el portugués alcanzó los 961 goles oficiales y volvió a sacudir la historia del fútbol mundial, confirmando que la hazaña de los 1000 goles ya no pertenece al terreno de la fantasía. Cada partido suma presión, expectativa y una narrativa que se escribe en tiempo real.

El gol 961 llegó con la camiseta de Al Nassr, en la victoria como visitante frente a Al Kholood por la liga saudí. Cristiano fue quien abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro, ratificando que sigue siendo decisivo incluso en una etapa donde muchos ya habrían bajado el telón.

El gol 961 de Cristiano Ronaldo

Ante Al Kholood, Ronaldo apareció con la contundencia de siempre. Su gol no solo fue el primero del partido, sino el que cambió el desarrollo del juego y encaminó el triunfo de Al Nassr. Una acción directa, eficaz y cargada de simbolismo por el momento de su carrera.

Ese tanto fue el número 17 de la temporada, una cifra que impresiona aún más si se tiene en cuenta la exigencia física del calendario y el rol protagónico que sigue asumiendo partido tras partido. No hay goles de relleno: cada anotación tiene peso competitivo y valor histórico.

Cristiano Ronaldo a los 40 años: vigencia que desafía la lógica

Llegar a los 40 años marcando goles ya sería excepcional. Hacerlo con regularidad y siendo determinante, eleva el debate a otro nivel. Cristiano Ronaldo no está sosteniendo su carrera por nombre propio, sino por rendimiento.

Su preparación física, su disciplina diaria y una mentalidad obsesiva por competir explican por qué sigue siendo titular indiscutido y referente ofensivo. En Al Nassr y a días de cumplir 41 años, su presencia condiciona a rivales y eleva la exigencia interna del equipo.

A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de llegar a los 1000

Con 961 goles oficiales, Cristiano Ronaldo necesita 39 anotaciones para alcanzar la barrera simbólica de los 1000 goles. En otro contexto, ese número podría sonar lejano; hoy, con su promedio reciente, se percibe alcanzable.

La regularidad mostrada en las últimas temporadas mantiene viva una cuenta regresiva que ya forma parte del día a día del fútbol mundial. Cada partido se analiza con lupa porque cualquier gol puede acercar un poco más una marca que parecía imposible en la era moderna.

Cómo se reparten los goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

La grandeza de Cristiano Ronaldo no se explica por un solo club ni por una liga específica. Sus 961 goles oficiales están distribuidos a lo largo de más de dos décadas, en distintos países y contextos competitivos:

Real Madrid: 450 goles

450 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Portugal: 143 goles

143 goles Al Nassr: 117 goles

117 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting Clube: 5 goles

El reparto confirma una carrera sostenida, sin largos períodos de declive, con impacto inmediato en cada camiseta que defendió.

Real Madrid y el pico goleador de una leyenda

El capítulo más prolífico de su carrera se escribió en el Real Madrid. Sus 450 goles con la camiseta blanca no solo lo convirtieron en el máximo goleador histórico del club, sino que marcaron una era dominante en Europa.

En España, Ronaldo llevó el concepto de producción ofensiva a niveles inéditos, firmando temporadas irrepetibles y goles decisivos en los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Ese tramo explica por qué hoy la cifra de los 1000 goles parece posible.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo y la extensión de una carrera irrepetible

Lejos de representar un cierre, su etapa en Al Nassr ha servido para ampliar su leyenda. Con 117 goles, Cristiano Ronaldo sigue sumando capítulos a una historia que no se detiene con la edad ni con el cambio de continente.

El gol 961 ante Al Kholood es una nueva señal de que la épica está viva. Cada aparición del portugués alimenta la expectativa global por ver hasta dónde puede llegar el máximo goleador que ha conocido el fútbol.