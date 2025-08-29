La historia de Cristiano Ronaldo sumó un capítulo más para la eternidad. Con su anotación en la goleada del Al Nassr 5-0 sobre Al Taawoun, el portugués alcanzó los 940 goles oficiales y firmó un récord exclusivo en la historia del fútbol: ningún otro jugador ha logrado lo que él consiguió con ese tanto.

A sus 40 años, el astro sigue demostrando que su vigencia y su hambre de gloria son inquebrantables. Lo que comenzó en 2002 con el Sporting Clube de Portugal se mantiene hoy, más de dos décadas después, con un registro que reafirma su lugar como uno de los nombres más grandes que ha dado este deporte.

Cristiano Ronaldo y un récord que nadie había conseguido

Marcar goles en las mejores ligas del mundo durante más de dos décadas es una hazaña que solo Cristiano Ronaldo podía lograr. Su gol 940 no es solo una cifra redonda, sino el símbolo de su regularidad, profesionalismo y mentalidad competitiva que lo han convertido en sinónimo de éxito.

Este nuevo hito consolida al portugués como el jugador más influyente de su generación y uno de los más grandes de todos los tiempos, con un legado que seguirá inspirando al fútbol incluso después de su retiro.

Los 940 goles de Cristiano Ronaldo, equipo por equipo

Cada camiseta que vistió el portugués está marcada por su capacidad para convertir. Así se reparten sus 940 goles oficiales:

Real Madrid: 450 goles

Manchester United: 145 goles

Portugal: 138 goles

Juventus: 101 goles

Al Nassr: 101 goles

Sporting Clube: 5 goles

Esta distribución muestra su impacto global, desde sus inicios en Lisboa hasta su consolidación como leyenda en Europa y su vigencia actual en Asia.

De Lisboa a Riad: dos décadas de goles para CR7

La trayectoria de Cristiano Ronaldo ha sido una constante evolución. Con el Sporting Clube de Portugal, un joven de apenas 17 años se presentó al mundo con goles que ya anunciaban lo que vendría.

En el Manchester United, se convirtió en estrella global, ganando su primera Champions League y el Balón de Oro.

En el Real Madrid, vivió su etapa más gloriosa con 450 goles y cuatro Champions League, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.

En la Juventus, siguió ampliando su registro goleador y sumó títulos en Italia.

, siguió ampliando su registro goleador y sumó títulos en Italia. Con el Al Nassr, ya suma más de 100 goles y mantiene su vigencia como referencia ofensiva, demostrando que su instinto goleador sigue intacto.

Cristiano Ronaldo, profesionalismo y vigencia incomparables

El secreto detrás de este récord exclusivo no solo está en su talento, sino también en su dedicación y profesionalismo. Cristiano Ronaldo ha cuidado cada detalle de su carrera: desde su preparación física hasta su enfoque mental, lo que le ha permitido mantenerse en la élite durante más de 20 años.

Su gol 940 es el reflejo de esa disciplina y de su capacidad para adaptarse a los diferentes contextos del fútbol moderno sin perder su esencia de goleador implacable.

Un referente eterno para Portugal

La selección portuguesa es otra parte fundamental de su legado. Con 138 goles, Cristiano Ronaldo no solo es el máximo goleador histórico de su país, sino también de todas las selecciones del mundo.

Con Portugal, ha marcado en todos los escenarios: Eurocopas, Mundiales, Eliminatorias y la Nations League, siendo protagonista de títulos históricos como la Euro 2016 y las Nations League 2019 y 2025.

Un registro más para una lista infinita

El récord alcanzado con su gol 940 se suma a una lista interminable de logros individuales y colectivos que parecen imposibles de igualar:

Máximo goleador de la Champions League.

. Jugador con más goles en la historia de selecciones.

Único futbolista en marcar en cinco Mundiales consecutivos.

. Máximo artillero histórico en varias ligas europeas y ahora en la Saudi Pro League.

Cada temporada, el portugués encuentra nuevas formas de reinventarse y de ampliar una leyenda que ya es inalcanzable.

Un futuro que sigue escribiendo historia

Aunque el final de su carrera se vislumbra en el horizonte, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo como si recién comenzara. En Arabia Saudita, no solo lidera a su equipo, sino que también inspira a toda una generación de futbolistas que ven en él un ejemplo de constancia y profesionalismo.

Cada gol que marca no solo aumenta su cifra histórica, sino que también alimenta una narrativa única: la de un jugador que se negó a tener límites y que convirtió el trabajo duro y la mentalidad ganadora en una marca personal.

Un legado eterno con la carrera de Cristiano Ronaldo

Con 940 goles y un récord exclusivo en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo ha elevado los estándares de lo que significa ser un goleador de élite. Su legado va más allá de los títulos y las estadísticas: está en la inspiración que genera en cada rincón del mundo, en cada niño que sueña con seguir sus pasos y en cada aficionado que ha disfrutado de su grandeza.

El gol 940 no es solo un número, es la confirmación de que el nombre de Cristiano Ronaldo quedará grabado para siempre como sinónimo de excelencia y de amor por este deporte.