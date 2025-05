El cierre de temporada de Cristiano Ronaldo en Al Nassr ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Tras anotar su gol número 936 en el fútbol profesional y consagrarse como el máximo artillero de la liga saudí por segundo año consecutivo, el portugués dejó un mensaje que generó múltiples interpretaciones: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido con todos”.

Con su contrato finalizando, sin avances en una posible renovación y con el Mundial de Clubes de la FIFA a la vuelta de la esquina, el futuro de Cristiano entra en un terreno de especulaciones. A partir de junio será agente libre y si quiere disputar el torneo internacional que reúne a los campeones de todas las confederaciones, deberá definir su nuevo club en cuestión de días.

El plazo que puso la FIFA para fichajes en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 se disputará en Estados Unidos y tendrá por primera vez un formato con 32 equipos. Allí, varios campeones continentales ya aseguraron su presencia, entre ellos algunos clubes con posibilidades de fichar a Cristiano Ronaldo. La FIFA ha establecido un periodo excepcional para realizar inscripciones de nuevos jugadores: va del 1 al 10 de junio.

Ese margen limitado obliga a Cristiano a tomar una decisión rápida si su intención es disputar este torneo que nunca ha jugado en su nuevo formato. La opción de mantenerse en Al Nassr parece haber quedado descartada con su mensaje postpartido. Por eso, empiezan a circular nombres de equipos que estarían dispuestos a hacer el esfuerzo económico y deportivo para sumarlo.

Opción 1: Botafogo, el sueño en Brasil

El rumor más fuerte en Sudamérica vincula a Cristiano Ronaldo con Botafogo. El club brasileño, propiedad del empresario John Textor, tiene el músculo financiero para tentar a una estrella de talla mundial. Aunque no hay negociaciones confirmadas, el técnico del equipo, Renato Paiva, dejó abierta la puerta en declaraciones para Goal: “No tengo información concreta. Es una decisión que corresponde al dueño del club, pero, si llega, no se puede decir que no a una estrella de su calibre”.

Botafogo jugará el Mundial de Clubes como representante de la Conmebol. Recientemente ganó la Conmebol Libertadores. Para Cristiano, sería la oportunidad de jugar en Brasil, un país donde siempre ha sido respetado, y de intentar un nuevo título internacional con un club histórico.

Opción 2: Wydad Casablanca y la aventura en Marruecos

Otra alternativa que se ha filtrado en medios internacionales es una propuesta del Wydad Casablanca, uno de los grandes del fútbol africano. Aunque parece una opción lejana, cuenta con la ventaja de que el club participará en el Mundial de Clubes como campeón de África. La propuesta sería distinta, fuera de los mercados habituales, pero con la posibilidad concreta de disputar el torneo en junio.

Sería una experiencia inédita para Cristiano Ronaldo, tanto por el entorno futbolístico como cultural. Y aunque menos mediática que otras ligas, le permitiría ser la gran figura de su equipo en una vitrina global como la que ofrece este nuevo formato del Mundial de Clubes.

Opción 3: Al Hilal, una revancha en Arabia

Aunque su salida de Al Nassr parezca definitiva, no se descarta que Cristiano continúe en Arabia Saudita, pero con otro equipo. En ese caso, el principal candidato es Al Hilal, el club más ganador del país y que ya clasificó al Mundial de Clubes. El equipo, que sufrió la lesión de Neymar durante la temporada, ha quedado huérfano de estrellas y podría ver en Cristiano al rostro perfecto para afrontar el reto internacional.

Cristiano ya conoce el entorno saudí, ha batido récords allí y tendría la posibilidad de seguir haciéndolo con una camiseta diferente, en un equipo con más recursos deportivos. Además, Al Hilal cuenta con una estructura consolidada para competir a nivel internacional.

Opción 4: Monterrey y el salto a la Concacaf

El periodista Nicolò Schira, especialista en el mercado de fichajes, aseguró que una de las opciones en firme para Cristiano es Monterrey, uno de los clubes más grandes de México. Rayados disputará el Mundial de Clubes como representante de la Concacaf y tiene una de las plantillas más costosas del continente. Ya cuenta con Sergio Ramos, por ejemplo.

La llegada de Cristiano al fútbol mexicano supondría una revolución mediática. El país ha sido históricamente apasionado por el fútbol europeo y su figura tendría un impacto inmediato. Además, la cercanía con Estados Unidos podría facilitar su adaptación y maximizar su exposición mediática en el torneo.

¿El último gran reto en la carrera de Cristiano Ronaldo?

Con 40 años cumplidos, Cristiano Ronaldo se enfrenta a una nueva decisión que podría definir el cierre de su carrera profesional. Jugar el Mundial de Clubes sería una oportunidad para seguir aumentando su legado, competir con los mejores equipos del planeta y sumar un título que aún no figura en su palmarés. Las opciones están sobre la mesa. El reloj ya empezó a correr. Y como él mismo lo escribió, la historia aún se está escribiendo.