El Real Madrid logró una agónica clasificación a los Cuartos de Final de la Champions League tras vencer en los penales al Atlético de Madrid. Sin embargo, la tanda estuvo marcada por una jugada polémica que aún hoy genera debate: el penal anulado a Julián Álvarez. Thibaut Courtois fue el primero en advertirlo y su reacción cambió el destino del partido.

Courtois y su reclamo inmediato tras el penal de Julián Álvarez

La tanda de penales avanzaba con normalidad hasta que llegó el turno de Julián Álvarez. El argentino cobró su disparo con potencia y venció al arquero belga, pero la alegría colchonera duró segundos. Courtois fue el primero en advertir que el balón había sido impactado con ambas piernas, una acción ilegal según el reglamento. De inmediato, el belga se dirigió al árbitro Szymon Marciniak y la jugada fue revisada en el VAR. La repetición no ofrecía una imagen concluyente, pero el colegiado decidió anular el gol, desatando la indignación en el Atlético de Madrid.

Ancelotti y la elección del quinto lanzador: Rüdiger o Endrick

Otro momento clave en la tanda de penales fue la elección del quinto ejecutante. Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico tenían dudas entre Antonio Rüdiger y Endrick, quien había demostrado gran precisión en los entrenamientos. Sin embargo, la experiencia del alemán terminó inclinando la balanza. «Vi la cara de Endrick y pensé ‘mejor Rüdiger'», confesó Ancelotti en rueda de prensa. La decisión fue acertada: el defensor cobró de buena forma y sentenció la clasificación del Real Madrid.

El gesto de Vinicius que provocó a la afición del Atlético

Una vez finalizada la tanda, mientras los jugadores del Real Madrid celebraban la victoria, Vinicius Jr. dejó un gesto que generó controversia. El brasileño tomó su abrigo, lo colocó en el césped con el escudo del club bien visible y lo señaló en dirección a la afición colchonera. Además, recordó la diferencia en títulos europeos entre ambos clubes con el gesto de las «15 Champions». Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Vini y la hinchada del Atlético.

Los dos jugadores del Madrid que no pudieron ver el penal decisivo

La tensión en el banquillo del Real Madrid era insostenible. Dani Ceballos y Éder Militao, quienes no estaban convocados por lesión, optaron por no presenciar el último disparo de Rüdiger. En lugar de mirar, se abrazaron en un rincón del estadio y esperaron la reacción del público. El estallido de la afición madridista les confirmó lo que no se atrevieron a ver: el pase a Cuartos de Final estaba asegurado.

Real Madrid vs Arsenal: el próximo desafío merengue

Tras la dura eliminatoria contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid ya conoce a su próximo rival: el Arsenal FC. El equipo de Mikel Arteta no tuvo problemas para superar al PSV Eindhoven con un global de 9-3 y se perfila como un adversario complicado. La ida se jugará en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta será en el Emirates Stadium.