La Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar forma y, para los clubes de Colombia, el panorama quedó definido desde muy temprano. El sorteo estableció los cruces de la fase previa, una instancia corta, directa y sin margen de error, en la que cada detalle puede marcar el rumbo internacional de la temporada.

En esta primera ronda, los equipos colombianos deberán enfrentarse entre sí en llaves de eliminación directa, a partido único. Solo dos lograrán avanzar a la fase de grupos del torneo continental, mientras que los otros quedarán eliminados antes de entrar al cuadro principal.

Más allá del rival, el sorteo también puso sobre la mesa temas como la presión deportiva, la localía y el contexto competitivo, factores determinantes en un formato que no permite segundas oportunidades.

Los equipos colombianos clasificados a la Sudamericana 2026

Los clubes de Colombia que aseguraron su presencia en la Copa Sudamericana 2026 y entrarán en competencia desde la fase previa son cuatro:

Atlético Nacional

América de Cali

Millonarios FC

Atlético Bucaramanga

Entre ellos se definirán los dos cupos disponibles para la fase de grupos, lo que garantiza duelos de alto impacto desde el arranque del certamen.

Así quedaron los cruces de Colombia en la fase previa

El sorteo determinó dos llaves completamente colombianas, ambas programadas para disputarse entre el 3 y el 5 de marzo de 2026, bajo el formato de partido único:

Atlético Nacional vs Millonarios FC

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Estos enfrentamientos definirán los dos equipos del FPC continuarán en competencia internacional y cuáles deberán despedirse prematuramente del torneo.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025

Un clásico imperdible: Atlético Nacional vs Millonarios

Sin duda, uno de los cruces más atractivos de toda la fase previa será el que enfrente a Atlético Nacional y Millonarios, dos de los clubes más grandes del fútbol colombiano. El duelo no solo despierta expectativa por su historia y rivalidad, sino también por lo que representa a nivel deportivo y económico.

Ambos equipos llegan con la obligación de competir al máximo nivel. Avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana no solo significa prestigio internacional, sino también ingresos importantes y continuidad en el calendario continental.

El formato de eliminación directa eleva la tensión: no hay partidos de ida y vuelta, ni margen para errores. En 90 minutos se decidirá todo.

Atlético Nacional y Millonarios se han enfrentado en el pasado en Copa Libertadores, Copa Merconorte y Copa Sudamericana. El saldo es a favor del Verdolaga, quien le ha propinado dolorosas eliminaciones al Azul en Libertadores, y le ganó una final de Merconorte.

Sin embargo, la única vez que cotejaron por eliminación directa en Copa Sudamericana, la clasificación fue para el elenco bogotano. Los hechos sucedieron en septiembre de 2007, en serie a ida y vuelta por 16avos de final; ahí Millonarios se impuso 2-3 la ida en Medellín, y luego empataron 0-0 en la capital de Colombia.

Fecha y formato del partido entre Nacional y Millonarios

El compromiso entre Atlético Nacional vs Millonarios, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, se disputará entre el 3 y el 5 de marzo, en una sede que será confirmada oficialmente por la CONMEBOL en los próximos días.

Además de la fecha exacta, el ente rector del fútbol sudamericano anunciará el estadio y el horario del encuentro, información clave tanto para los clubes como para sus hinchas.

Qué pasa si hay empate en la fase previa

En esta instancia del torneo no existen tiempos suplementarios. Si el partido finaliza empatado tras los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos desde el punto penal.

Este reglamento incrementa la presión y la emoción, ya que cualquier error puede significar la eliminación inmediata. En una fase tan corta, la Copa Sudamericana 2026 exige máxima concentración desde el primer minuto.

Para los equipos colombianos, el camino ya está trazado. Ahora, todo se definirá en la cancha. Para 2026 la expectativa será aún mayor dado que la Conmebol está por confirmar a Barranquilla como sede de la gran final de esta edición, con lo cual; si una oncena cafetera llega a la instancia definitiva, prácticamente jugaría como local.