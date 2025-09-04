La Selección Colombia tendrá este jueves en el Metropolitano de Barranquilla un partido decisivo ante Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Con la tabla apretada y un historial totalmente favorable en casa frente a la Verde, el equipo que dirige Néstor Lorenzo quiere aprovechar su fortaleza en Barranquilla para dejar sellada la clasificación. A continuación, todos los detalles del compromiso: estadio, horario, árbitro, historial, convocados, posiciones y transmisión del encuentro.

Estadio, fecha y árbitro del partido Colombia vs Bolivia de la Eliminatoria

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la sede habitual de la Tricolor. La cita será el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. (hora en Colombia).

El árbitro encargado será el argentino Darío Herrera, juez con experiencia en torneos internacionales y recordado por su presencia en partidos de alta tensión en Sudamérica.

Historial de Colombia vs Bolivia

El balance histórico favorece ampliamente a Colombia. En total, entre todas las competencias, se registran 33 enfrentamientos:

16 victorias de Colombia

10 empates

7 triunfos de Bolivia

51 goles a favor de la Tricolor y 31 en contra

Por Eliminatoria se han jugado 15 partidos, con 9 victorias colombianas, 4 empates y solo 2 derrotas frente a Bolivia. Además, en territorio colombiano el historial es perfecto para la Tricolor: 7 partidos, 7 victorias, 17 goles anotados y ninguno recibido.

Últimos 3 partidos de la Selección Colombia vs Bolivia en Barranquilla

Los antecedentes más recientes en Eliminatorias muestran un dominio absoluto de la Tricolor jugando en casa:

2013: Colombia 5-0 Bolivia (Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Radamel Falcao García y Pablo Armero).

Colombia 5-0 Bolivia (Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Radamel Falcao García y Pablo Armero). 2017: Colombia 1-0 Bolivia (James Rodríguez).

Colombia 1-0 Bolivia (James Rodríguez). 2022: Colombia 3-0 Bolivia (Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe).

La Verde nunca ha podido marcar un gol en territorio colombiano por clasificatorias mundialistas.

Convocados de la Selección Colombia vs Bolivia

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para el partido de Eliminatoria:

Arqueros: Kevin Mier (Cruz Azul), David Ospina (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas).

Kevin Mier (Cruz Azul), David Ospina (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas). Defensas: Yerry Mina (Cagliari), Jhon Lucumí (Bologna), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Andrés Román (Atlético Nacional), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Bahía).

Yerry Mina (Cagliari), Jhon Lucumí (Bologna), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Andrés Román (Atlético Nacional), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Bahía). Mediocampistas: James Rodríguez (León), Juanfer Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Wolverhampton), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica), Juan Camilo Portilla (Talleres).

James Rodríguez (León), Juanfer Quintero (River Plate), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Wolverhampton), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica), Juan Camilo Portilla (Talleres). Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Jhon Córdoba (Krasnodar), Dayro Moreno (Once Caldas), Jáminton Campaz (Rosario Central), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Marino Hinestroza (Atlético Nacional).

Convocados de Bolivia para la visita a Colombia

El equipo dirigido por Óscar Villegas cuenta con estos nombres para el duelo en Barranquilla:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Guillermo Viscarra (Alianza Lima), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest). Defensores: Yomar Rocha, José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC), Efraín Morales (CF Montreal), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk), Marcelo Tórrez (Santos), Leonardo Zabala (Cancún FC), Diego Medina (CSKA Sofía), Lucas Macazaga (Leganés) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti).

Yomar Rocha, José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC), Efraín Morales (CF Montreal), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk), Marcelo Tórrez (Santos), Leonardo Zabala (Cancún FC), Diego Medina (CSKA Sofía), Lucas Macazaga (Leganés) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti). Volantes: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar, Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar, Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (Mallorca B), Gabriel Villamil (LDU Quito) y Miguel Terceros (América Mineiro).

Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar, Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar, Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (Mallorca B), Gabriel Villamil (LDU Quito) y Miguel Terceros (América Mineiro). Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC) y Enzo Monteiro (FK Auda).

Posiciones de Colombia y Bolivia en la Eliminatoria

A falta de dos jornadas, así llegan ambas selecciones a este compromiso:

Colombia: 6º lugar con 22 puntos (5 victorias, 7 empates, 4 derrotas).

6º lugar con 22 puntos (5 victorias, 7 empates, 4 derrotas). Bolivia: 8º lugar con 17 puntos (5 victorias, 2 empates, 9 derrotas).

Colombia depende de sí misma para asegurar la clasificación directa, mientras que Bolivia aún pelea por llegar con opciones al repechaje.

Dónde ver el partido Colombia vs Bolivia en Eliminatorias en TV

El partido será transmitido en varios países por las siguientes señales de TV:

Colombia: Caracol TV y RCN.

Caracol TV y RCN. Perú: Movistar Play.

Movistar Play. Argentina: TyC Sports.

TyC Sports. Chile: Mega TV.

Mega TV. Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+ y Globo.

Zapping, Claro TV+, Sky+ y Globo. Uruguay: DirecTV Sports.

DirecTV Sports. Paraguay: GEN.

GEN. Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF).

El Canal del Fútbol (ECDF). Venezuela: Venevisión y Televen.

Venevisión y Televen. Bolivia: Tigo Sports 3.

Expectativa por Colombia vs Bolivia en Barranquilla

El Metropolitano volverá a llenarse para acompañar a la Tricolor en un partido decisivo. Con el historial perfecto como local frente a Bolivia y la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, la Selección Colombia buscará una victoria que refuerce su camino y confirme la solidez del proceso de Néstor Lorenzo.