Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de historia del fútbol. Con su más reciente anotación con el Al Nassr, el astro portugués alcanzó los 100 goles con el club saudí, logrando un registro que ningún otro jugador ha conseguido: anotar al menos una centena de tantos en cuatro clubes distintos, además de su selección nacional.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado con cifras inigualables que lo confirman como uno de los mejores goleadores de todos los tiempos.

CR7: un goleador en todos los escenarios

La carrera de Ronaldo está marcada por su capacidad de adaptación en diferentes ligas y contextos competitivos. Ha dejado huella en Inglaterra, España, Italia, Arabia Saudita y con la Selección de Portugal, demostrando una vigencia que se extiende por más de dos décadas.

Los números de Cristiano Ronaldo

Real Madrid : 450 goles en 438 partidos.

: 450 goles en 438 partidos. Manchester United : 145 goles en 346 partidos.

: 145 goles en 346 partidos. Juventus : 101 goles en 134 partidos.

: 101 goles en 134 partidos. Al Nassr : 100 goles en 113 partidos.

: 100 goles en 113 partidos. Selección de Portugal: 138 goles en 220 partidos.

En total, acumula 939 goles oficiales con clubes y selección, manteniéndose como el máximo anotador de todos los tiempos. Su siguiente gran objetivo es alcanzar la barrera de los mil tantos, una marca que solo él parece capaz de lograr.

Arabia Saudita y el impacto de CR7

Desde su llegada al fútbol saudí, Ronaldo no solo ha brillado en lo deportivo, sino que también ha impulsado el crecimiento de la liga a nivel internacional. Su presencia abrió la puerta para la llegada de figuras como Benzema, Mahrez y Mané, incrementando la competitividad y el interés global por este campeonato.

Una final amarga para el Al Nassr

El récord goleador llegó en un contexto agridulce. Al Nassr perdió la final de la Supercopa Saudí ante el Al Ahli en un emocionante duelo disputado en el estadio Hong Kong.

Cristiano adelantó a su equipo desde el punto penalti, pero Franck Kessié empató antes del descanso. En la segunda parte, Marcelo Brozovic devolvió la ventaja al Nassr, aunque Roger Ibáñez igualó de cabeza a pocos minutos del final.

El título se definió desde los doce pasos, donde Abdullah Al-Khaibari falló su cobro y Galeno convirtió el penalti decisivo que dio el trofeo al Al Ahli. Con esta derrota, Al Nassr perdió su cuarta final con Cristiano en sus filas.

Cristiano: una leyenda que no se detiene

Más allá del desenlace en la Supercopa, Ronaldo alcanzó otro hito inolvidable con su gol número 100 en el Al Nassr. Un logro que lo reafirma como leyenda viviente del deporte, símbolo de disciplina y de una carrera marcada por récords que parecen imposibles para cualquier otro futbolista.