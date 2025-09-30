Benfica visita al Chelsea este martes 30 de septiembre por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Este duelo será una nueva oportunidad para ver en vivo a Richard Ríos, el mediocampista colombiano que ha ganado protagonismo en el equipo portugués.

El encuentro se jugará en Stamford Bridge, en Londres, y marcará el debut europeo con Benfica esta temporada para José Mourinho, justamente contra Chelsea, uno de sus exequipos más queridos. El estratega luso asumió el cargo tras la sorpresiva derrota del club lisboeta frente al FK Qarabağ Agdam. Desde entonces, suma dos victorias y un empate en la liga local, y ahora se enfrenta a un gran desafío internacional.

Chelsea vs Benfica: Televisión y streaming para ver HOY en vivo

España: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movi Plus)

9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movi Plus) Colombia: 2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney +

2:00 p.m. | ESPN 2 y Disney + Argentina: 4:00 p.m. | Fox Sports, Telecentro Play y Disney +

4:00 p.m. | Fox Sports, Telecentro Play y Disney + México: 1:00 p.m. | Space y HBO Max

1:00 p.m. | Space y HBO Max Estados Unidos: 2:00 p.m. | TUDN USA y DAZN

Richard Ríos, con la mira puesta en Europa

El colombiano Richard Ríos, de gran presente en Portugal, se perfila como titular en este compromiso crucial. Su labor en recuperación, salida limpia y llegada al área ha captado la atención de los hinchas y de Mourinho. Esta será su primera gran prueba europea ante un rival de categoría como el Chelsea.

La Champions League es la vitrina perfecta para que Ríos demuestre su calidad. El partido representa una oportunidad de consolidar su ascenso en el fútbol europeo y de ratificar la confianza que el entrenador portugués ha depositado en él.

Chelsea busca recuperarse en casa

El conjunto inglés perdió en la primera fecha ante el Bayern Múnich de Luis Díaz y ahora está obligado a sumar de a tres para mantener opciones de clasificación. Con el respaldo de su público, el equipo de Enzo Maresca intentará retomar confianza y demostrar su jerarquía internacional.

El encuentro promete alta intensidad, ya que ambos clubes llegan con necesidades urgentes y aspiraciones grandes en el torneo continental.

Un examen de carácter para Richard Ríos

Para el volante colombiano, jugar en Stamford Bridge es un reto deportivo y una oportunidad de mostrar su nivel en la élite. Mourinho lo ha respaldado desde su llegada y confía en que este partido marque un paso más en su consolidación.

Para los fanáticos en Colombia, este será un duelo imperdible: la posibilidad de ver a un talento nacional en el torneo más importante de clubes del mundo.

El regreso de José Mourinho a Stamford Bridge

El portugués José Mourinho dirigió al Chelsea en dos etapas distintas: de 2004 a 2007 y de 2013 a 2015. Durante sus ciclos ganó ocho títulos, incluyendo tres Premier League, una FA Cup, tres Carabao Cup y una Community Shield.

Su primera etapa fue histórica al conquistar dos ligas consecutivas (2004-05 y 2005-06), títulos que marcaron el resurgir del club londinense en Inglaterra. El duelo contra Benfica será un regreso especial para él a un estadio donde dejó huella.