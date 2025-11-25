La quinta jornada de la Liga de Campeones presenta uno de los duelos más esperados: Chelsea vs FC Barcelona, un choque entre dos gigantes que llegan con presión, rendimiento en alza y la obligación de sumar para evitar complicaciones en la competencia. El equipo inglés atraviesa un momento sólido con una larga racha sin derrotas, mientras que el elenco blaugrana busca trasladar su recuperación en LaLiga a una noche clave de Champions.

Chelsea vs Barcelona: horarios, TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+

3:00 p.m. | ESPN y Disney+ España: 9:00 p.m. | Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Liga de Campeones 4 en Movistar

9:00 p.m. | Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones y Liga de Campeones 4 en Movistar Argentina: 5:00 p.m. | ESPN y Disney+

5:00 p.m. | ESPN y Disney+ México: 2:00 p.m. | TNT Sports y HBO Max

2:00 p.m. | TNT Sports y HBO Max Miami (EE.UU.): 3:00 p.m. | TUDN USA, Univision, ViX Premium y Paramount+

Un duelo directo por la clasificación en la Champions

Este compromiso no solo enfrenta a dos candidatos naturales al título; también se convierte en una final anticipada para evitar la primera ronda de playoffs. Tanto Chelsea como Barcelona suman siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota), ubicándose momentáneamente fuera de los ocho mejores. Si la fase cerrara hoy, ambos tendrían que disputar una serie de ida y vuelta para ingresar a octavos, razón por la cual los tres puntos adquieren un valor enorme.

El conjunto inglés deberá seguir afrontando la ausencia de Cole Palmer, su futbolista más determinante. En el lado catalán, Pedri y Gavi continúan fuera, pero el equipo recupera a una figura clave: Lamine Yamal, quien dejó atrás sus molestias físicas y encadena dos goles y dos asistencias en sus últimos tres encuentros. A esto se suma el regreso progresivo de Raphinha, que volvió a sumar minutos el fin de semana anterior.

El momento del Barcelona y sus jugadores clave

La evolución de Lamine Yamal ilusiona al cuerpo técnico. El joven atacante reconoció el duro periodo fuera de las canchas y su necesidad de retomar ritmo para estar al nivel que pide un duelo de esta magnitud. Para Hansi Flick, este partido es una prueba de carácter ante uno de los equipos más competitivos del continente.

El entrenador alemán elogió al conjunto londinense por su estilo y capacidad para presionar alto, destacando que ambos equipos buscan protagonismo y posesión. Flick remarcó que deberán “tener fe y luchar” en un escenario que exige precisión y temple.

Chelsea confía en su idea y anticipa un duelo físico

En la otra orilla, Marc Cucurella anticipó un partido intenso, especialmente por los duelos individuales y la disputa por la posesión. El defensor resaltó la calidad de Yamal, pero remarcó que el choque no será un duelo individual, sino un trabajo colectivo para limitar al Barça.

El Chelsea mantiene una identidad definida bajo el mando de Enzo Maresca y llega con la convicción de hacerse fuerte en casa para dar un golpe en la tabla.

Chelsea vs FC Barcelona: posibles alineaciones

Chelsea FC:

Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro, Estevao Willian; Liam Delap.

Entrenador: Enzo Maresca

FC Barcelona:

Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé; Eric García, Frenkie De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Robert Lewandowski.

Entrenador: Hansi Flick