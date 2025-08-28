La UEFA Champions League 2025-26 ya empieza a vibrar. Este jueves se realizará el sorteo que definirá el camino de los 36 equipos clasificados a la nueva fase de liga, un formato renovado que llegó para quedarse. Con grandes favoritos, equipos históricos y debutantes que buscarán dar la sorpresa, el evento en Nyon (Suiza) promete emociones desde el primer minuto.

Te contamos todos los detalles para no perderte nada: el horario según tu país, dónde ver el evento en vivo, cómo funciona el sorteo, la distribución de los bombos y las novedades que trae esta edición en su camino hacia la final.

Horario y transmisión del sorteo de la Champions League 2025-26

El evento se llevará a cabo en la sede de la UEFA, en Nyon, y comenzará en los siguientes horarios:

Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Dónde ver en TV y ONLINE el sorteo de la Champions League 2025-26

La transmisión estará disponible en varias plataformas:

Sudamérica: Disney Plus

Disney Plus México: Max y Amazon Prime

Max y Amazon Prime España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Será la oportunidad perfecta para conocer cómo se definirá el calendario de ocho jornadas que marcará el inicio del camino a Wembley, sede de la gran final.

Los bombos del sorteo de la Liga de Campeones

Los equipos están distribuidos en cuatro bombos, determinados por su coeficiente UEFA y sus resultados recientes:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Benfica.

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting Clube, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Olympique de Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Copenhague, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Qarabag, Newcastle, Pafos y Kairat.

La atención estará puesta especialmente en los bombos 2 y 3, que reúnen a equipos muy competitivos y pueden generar enfrentamientos de alto nivel en la fase inicial.

Cómo funciona el sorteo de la Champions League

El procedimiento será automatizado, tal como ocurrió en la edición anterior, debido a la complejidad que supone el nuevo formato. Cada equipo disputará ocho partidos: cuatro en casa y cuatro como visitante, ante ocho rivales distintos.

El sistema informático asignará a cada club dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluido el propio, respetando estos condicionantes:

Los equipos de un mismo país no podrán enfrentarse entre sí.

Cada club tendrá un máximo de dos rivales de una misma liga.

Con este método, la UEFA busca garantizar diversidad de enfrentamientos y equilibrio en el nivel de competencia para todos los participantes.

El formato renovado de la fase de liga de la Champions

La fase de liga mantiene la estructura estrenada en 2024: una sola tabla con los 36 equipos compitiendo por puntos a lo largo de ocho jornadas. Al final de la fase regular, la clasificación determinará el futuro de cada club:

Puestos 1 al 8: avanzan directamente a octavos de final.

avanzan directamente a octavos de final. Puestos 9 al 24: disputan un playoff de dieciseisavos , cuyos ganadores completarán el cuadro de octavos.

disputan un , cuyos ganadores completarán el cuadro de octavos. Puestos 25 al 36: quedarán eliminados sin acceso a competiciones europeas.

Este formato busca ofrecer más partidos atractivos, oportunidades para equipos emergentes y mayor emoción en cada fecha.

Novedad en las eliminatorias

La gran novedad de esta temporada está en las fases finales. Desde los octavos de final hasta las semifinales, el equipo que haya terminado más arriba en la fase de liga jugará siempre el partido de vuelta en casa.

Además, si un club elimina a otro que quedó mejor posicionado, automáticamente asumirá ese privilegio para las rondas siguientes. Esta medida premia el rendimiento en la fase regular y añade emoción a los cruces, donde cada puesto en la tabla puede ser decisivo.

Sorpresas y debutantes en esta edición

La edición 2025-26 también destaca por la presencia de equipos que debutan en esta fase, como el Kairat Almaty de Kazajistán y el Pafos de Chipre. Estos clubes, considerados las “cenicientas” del torneo, intentarán competir ante gigantes como Real Madrid, Bayern o Liverpool.

Junto a ellos, el regreso de históricos como el Athletic de Bilbao, el Galatasaray o el Marsella promete una fase de liga con partidos llenos de historia y emoción.

Expectativa global por otra edición de la Champions League

El sorteo no solo define el calendario, sino también los duelos que marcarán la primera parte del torneo: clásicos europeos, enfrentamientos inéditos y la ruta hacia el título que todos sueñan.

Con un formato renovado, la Champions League 2025-26 apunta a una temporada con mayor competitividad, más partidos de nivel y la posibilidad de que equipos emergentes den la sorpresa. Desde este jueves, el camino hacia la gloria quedará trazado y el mundo entero pondrá sus ojos en Nyon.