El derbi entre Atlético y Real Madrid por la Champions League dejó una gran polémica. En la tanda de penales, el remate de Julián Álvarez terminó en gol, pero fue anulado tras la revisión en el VAR, que determinó que el delantero argentino había tocado el balón con ambos pies al momento del cobro.

Luego del partido, el entrenador del Atlético de Madrid fue consultado por la anulación del penalti y dejó una respuesta contundente que reflejó su descontento con la decisión. En rueda de prensa, el Cholo Simeone cuestionó la determinación arbitral y desafió a los periodistas presentes a que confirmaran si realmente vieron el doble contacto en la repetición.

Simeone, entrenador de Atlético de Madrid: «Nunca vi el llamado al VAR en un penalti, pero bueno…»

Durante la conferencia, el Cholo Simeone expresó sus dudas sobre la jugada y la decisión tomada por el árbitro polaco Szymon Marciniak. Su primera reacción fue de incredulidad ante la intervención del VAR en un cobro de penalti: “Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno… Me imagino que si el VAR lo llamó… Nunca vi un penalti que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”.

Con estas declaraciones, Simeone dejó en claro su sorpresa, resaltando que en su experiencia no había presenciado una revisión del VAR para una jugada de este tipo. A pesar de aceptar la decisión final, su tono reflejaba su inconformidad y escepticismo sobre la justificación arbitral.

El cruce de Simeone con un periodista y su pregunta desafiante

La rueda de prensa se tornó aún más tensa cuando Simeone llevó el debate directamente a los periodistas presentes. “Una pregunta a ustedes, por ahí la vieron. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron?”, lanzó el técnico argentino, buscando confirmar si alguien había notado el supuesto doble toque de Julián Álvarez. Uno de los reporteros le respondió con un “no lo sé”, a lo que el entrenador inmediatamente retrucó: “Pero, ¿la viste? ¿La viste o no? ¿Viste la repetición?”.

El periodista intentó explicar que vio cómo el balón salió rebotado, aunque no tenía certeza del doble toque. Sin embargo, Simeone no dejó pasar la respuesta y redobló la apuesta: “No tengas miedo, si tenés miedo, no hables”. Luego, desafió a todos los presentes a levantar la mano si realmente habían visto la infracción. “Cualquiera de los que está presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano?”.

En un ambiente de tensión, nadie en la sala levantó la mano, lo que Simeone utilizó como cierre de su argumento: “No la levanta nadie, listo, otra pregunta”. Y antes de retirarse de la conferencia, dejó un último comentario con ironía: “No levantó nadie la mano, eh”.

La Champions League y un debate abierto sobre la intervención del VAR en definición por penaltis

Las palabras de Simeone generaron una fuerte repercusión en los medios y en la afición, reavivando el debate sobre el uso del VAR en situaciones como la ocurrida con Julián Álvarez. Si bien el reglamento es claro en que un penalti no puede ser tocado dos veces por el mismo jugador antes de que intervenga otro, la discusión sigue abierta sobre si en esta acción específica el contacto fue perceptible o determinante para anular el gol.

Con su estilo frontal y desafiante, Diego Simeone dejó en claro su postura sobre la jugada y su escepticismo respecto a la aplicación del reglamento en ese momento clave de la eliminatoria. Para él, la pelota no se movió con el supuesto primer toque. Para los árbitros en el VAR sí. Por eso la anulación de un gol que a final de cuentas desequilibró la llave en la que clasificó Real Madrid.