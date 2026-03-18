La UEFA Champions League ya tiene definidos a los 8 equipos que siguen en carrera por el título. Tras la disputa de los octavos de final, el torneo entra en su fase más emocionante con clubes que llegan en gran forma y con aspiraciones reales de levantar el trofeo.

Los resultados de esta ronda dejaron varias goleadas, eliminaciones de peso y una sensación clara: la mayoría de los favoritos respondieron con contundencia. Ahora, con los cruces confirmados para los cuartos de final, el camino hacia la final comienza a tomar forma con duelos de alto nivel que prometen espectáculo en Europa.

Equipos clasificados a cuartos de final de la Champions League 2025-26

La fase de octavos dejó una lista de clasificados con nombres históricos y actuaciones dominantes. Varios equipos lograron avanzar con autoridad, marcando diferencias claras en sus respectivas llaves.

PSG: eliminó a Chelsea con un 8-2 en el marcador global.

eliminó a Chelsea con un 8-2 en el marcador global. Real Madrid: dejó en el camino a Manchester City con un 5-1 global.

dejó en el camino a Manchester City con un 5-1 global. Bayern Múnich: vapuleó a Atalanta y avanzó con un 10-1 global.

vapuleó a Atalanta y avanzó con un 10-1 global. FC Barcelona: eliminó a Newcastle con amplia ventaja ganándole la llave con un 8-3 global.

eliminó a Newcastle con amplia ventaja ganándole la llave con un 8-3 global. Atlético de Madrid: eliminó a Tottenham con un 7-4 global.

eliminó a Tottenham con un 7-4 global. Sporting Clube: alcanzó el cupo dejando en el camino a Bodo Glimt con un 5-3 global.

alcanzó el cupo dejando en el camino a Bodo Glimt con un 5-3 global. Arsenal: eliminó a Bayer Leverkusen con un 3-1 global.

eliminó a Bayer Leverkusen con un 3-1 global. Liverpool: eliminó a Galatasaray logrando una remontada y superando la llave con un 4-1 global.

Cruces de cuartos de final de la Champions League 20225-26

Con los clasificados definidos, la UEFA confirmó los enfrentamientos de los cuartos de final. Los cruces presentan duelos de alto impacto y enfrentamientos entre candidatos directos al título.

Así quedaron los partidos:

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern Múnich

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting Clube vs Arsenal FC

El cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich destaca como uno de los más atractivos de la fase, enfrentando a dos gigantes históricos del torneo. Por su parte, el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid garantiza un choque de estilos dentro del fútbol español.

PSG también tendrá un desafío exigente ante Los Reds de Liverpool. Sporting Clube y Arsenal protagonizarán una serie abierta, con dos equipos que llegan en crecimiento.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League

La UEFA ya estableció el calendario para esta fase del torneo. Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán en la semana del 7 y 8 de abril. Por su parte, los encuentros de vuelta están programados para la semana del 14 y 15 de abril, donde se definirán los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

Este calendario compacto obliga a los equipos a mantener un alto nivel competitivo en un corto periodo de tiempo, lo que suele marcar diferencias en este tipo de eliminatorias.