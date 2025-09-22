La esperada ceremonia del Balón de Oro 2025 llega este lunes 22 de septiembre desde el emblemático Théâtre du Châtelet, en el corazón de París. Será la edición número 69 del prestigioso galardón que otorga la revista France Football, y que en esta ocasión se celebrará un mes antes de lo habitual. La gala premiará a los mejores futbolistas del año en las ramas masculina y femenina, además de otros reconocimientos como el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21. La conducción estará a cargo de la leyenda neerlandesa Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott.

Horarios y canales para ver la gala EN VIVO

La transmisión del Balón de Oro 2025 se podrá seguir a través de televisión y plataformas online en diferentes países:

España: 9:00 p.m. | Movistar Plus y Mega TV

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN y Disney +

México: 1:00 p.m. | TNT Sports

Estados Unidos: 2:00 p.m. | CBS Sports

Historia y prestigio del Balón de Oro

El Balón de Oro nació en la década de 1950 como iniciativa de la revista France Football para reconocer a los jugadores con un desempeño sobresaliente en el fútbol internacional. Con el paso del tiempo, se consolidó como el premio individual más prestigioso del planeta, conquistado por figuras históricas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En la edición más reciente, el galardón fue para el español Rodri, campeón de la Champions League con Manchester City y de la Eurocopa con su selección nacional.

Lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Estos son los futbolistas nominados a la edición 2025 del premio:

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

(Francia, Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Vitinha (Portugal, PSG)

(Portugal, PSG) Raphinha (Brasil, Barcelona)

(Brasil, Barcelona) Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

(Egipto, Liverpool) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

(Francia, Real Madrid) Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)

(Marruecos, PSG) Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

(Inglaterra, Real Madrid) Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)

(Brasil, Real Madrid) Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

(Noruega, Manchester City) Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich)

(Inglaterra, Bayern Múnich) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)

(Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool) Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

(Argentina, Inter de Milán) Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

(Polonia, Barcelona) Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

(Argentina, Liverpool) Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

(Inglaterra, Arsenal) Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

(Países Bajos, Liverpool) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)

(Georgia, Napoli / PSG) Pedri (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Fabián Ruiz (España, PSG)

(España, PSG) Joao Neves (Portugal, PSG)

(Portugal, PSG) Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting CP / Arsenal)

(Suecia, Sporting CP / Arsenal) Nuno Mendes (Portugal, PSG)

(Portugal, PSG) Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)

(Países Bajos, Inter de Milán) Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

(Inglaterra, Chelsea) Michael Olise (Francia, Bayern Múnich)

(Francia, Bayern Múnich) Désiré Doué (Francia, PSG)

(Francia, PSG) Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)

(Italia, PSG / Manchester City) Scott McTominay (Escocia, Napoli)

(Escocia, Napoli) Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Criterios de elección del Balón de Oro 2025

El proceso de selección de los ganadores del Balón de Oro involucra a periodistas deportivos de todo el mundo, además de entrenadores y capitanes de selecciones nacionales. La evaluación se basa en los logros individuales, la influencia en los resultados colectivos y el impacto en el fútbol durante la temporada.

En la conducción de la gala estarán Ruud Gullit, ganador del premio en 1987, y la periodista Kate Scott, quienes serán los encargados de dar dinamismo y continuidad al evento. Además, la ceremonia contará con la presencia de leyendas históricas y figuras del presente, lo que asegura una velada llena de emoción y reconocimiento a la élite del fútbol mundial.