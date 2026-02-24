La primera temporada de Camilo Durán con el Qarabag lo llevó a un protagonismo que pocos imaginaron. El atacante colombiano fue pieza clave en la histórica campaña del equipo azerbaiyano en la UEFA Champions League, torneo en el que no solo compitió, sino que dejó una marca goleadora que lo puso en el radar del fútbol europeo.

Durán se despide del certamen tras la eliminación ante Newcastle en los playoffs, pero lo hace con un nuevo gol en su cuenta personal. Cerró su participación con 10 partidos disputados y 5 goles anotados, una cifra que lo instaló entre los nombres destacados del campeonato y lo convirtió en tema recurrente en la prensa internacional.

Los 5 goles de Camilo Durán en la Champions League

En una edición en la que brillan figuras consolidadas, el nombre de Camilo Durán apareció con fuerza. Sus 5 goles en la Champions llegaron ante rivales de peso: Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt (doblete) y Newcastle United. No fueron anotaciones anecdóticas, sino tantos decisivos que impulsaron la histórica clasificación de Qarabag a los playoffs.

El delantero samario terminó el torneo con 5 conquistas en 10 partidos, una efectividad notable para un jugador que disputaba por primera vez el certamen más exigente del continente. Ese rendimiento lo ubicó en la tabla de goleadores en la que figuran estrellas como Kylian Mbappé (13 goles), Anthony Gordon (10), Harry Kane (8) y Erling Haaland (7).

Más allá de la comparación, lo impactante es el contexto: Durán juega en un club sin el poder económico ni el historial de los gigantes europeos. Aun así, logró competir de igual a igual y hacerse notar en el escenario más exigente.

Camilo Durán, el tercer colombiano con 5 o más goles en una Champions

La campaña de Durán también tiene un peso histórico para Colombia. Con sus 5 goles en una misma edición, se convirtió en el tercer futbolista colombiano en alcanzar esa cifra en una temporada de la UEFA Champions League.

Antes lo habían logrado Radamel Falcao, quien marcó 5 en la temporada 2016-17, y Jackson Martínez, que firmó 7 en la edición 2014-15. Ingresar en esa lista no es un detalle menor: son registros reservados para delanteros de élite que dejaron huella en el torneo.

Durán lo consiguió en su debut absoluto en el campeonato. No necesitó varias temporadas para adaptarse. Desde la fase de liga mostró personalidad, movilidad en el área y una capacidad para aparecer en momentos clave que sorprendió incluso a los analistas europeos.

¿Quién es Camilo Durán? El atacante samario que brilla en Europa

Camilo Durán nació en Santa Marta, una tierra que históricamente ha entregado talento al fútbol colombiano. Tiene 24 años. Su camino, sin embargo, no fue el del foco mediático inmediato. Se formó en la cantera de Independiente Medellín, donde empezó a destacar por su potencia y olfato goleador.

Posteriormente continuó su proceso en Brasil, sumando experiencia en divisiones juveniles de Flamengo. Ese paso le permitió adquirir una base técnica sólida y comprender la exigencia de un fútbol más dinámico y competitivo.

A diferencia de otros talentos que dan el salto rápido a equipos grandes de Sudamérica, Durán tuvo que recorrer un trayecto menos visible. Su destino terminó siendo Portugal, país en el que comenzó prácticamente desde abajo y donde construyó su carrera paso a paso.

El recorrido de Camilo Durán en el fútbol portugués

Su primera experiencia en territorio portugués fue con Lusitania dos Acores, compitiendo en torneos distritales. Allí empezó a ganar continuidad y a adaptarse al ritmo europeo. No era un escenario de grandes reflectores, pero sí el espacio ideal para crecer sin presión excesiva.

Con el tiempo pasó al Estrela sub-23 y luego al Portimonense, club que le permitió sumar minutos en un entorno más competitivo. En ese proceso se consolidó como un delantero potente, veloz y con capacidad para asociarse en ataque. Su evolución no fue explosiva, sino progresiva y constante.

Esa disciplina y perseverancia terminaron siendo determinantes para que en 2025 surgiera la oportunidad que cambiaría su carrera.

El fichaje en Qarabag y la explosión de Camilo Uribe en Champions

En agosto de 2025, Durán firmó con Qarabag FK, club de Azerbaiyán que se preparaba para disputar la fase de liga de la UEFA Champions League. El contrato hasta 2028 evidenció la confianza en su proyección.

La apuesta resultó acertada. Desde los primeros partidos mostró que podía competir a nivel internacional. Su movilidad, agresividad para atacar el espacio y eficacia en el área encajaron perfectamente en el esquema del equipo.

Qarabag sorprendió al clasificarse a los playoffs, algo que ya era histórico para el club. En esa instancia enfrentó a Newcastle United, serie en la que finalmente quedó eliminado, pero en la que Durán volvió a marcar, cerrando su participación con un nuevo gol que consolidó su imagen de revelación.

Con 5 goles en 10 partidos, Camilo Durán no solo completó una campaña individual brillante. Se instaló en la conversación europea, compartiendo estadísticas con las grandes figuras del continente y demostrando que el talento colombiano sigue encontrando caminos para destacar en el máximo escenario del fútbol mundial.