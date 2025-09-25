La clasificación de Independiente del Valle a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en Manizales dejó no solo emoción futbolera, sino también un capítulo curioso y polémico. Tras eliminar al Once Caldas en la tanda de penales, varios futbolistas del equipo ecuatoriano decidieron burlarse del ídolo y capitán del Blanco, Blanco, Dayro Moreno, imitando uno de sus bailes más característicos. El video del momento ya circula en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones.

La burla en el camerino con el baile de Dayro

La celebración más comentada se dio después del triunfo. En el camerino visitante, varios futbolistas de IDV recrearon el mismo baile que Dayro Moreno había hecho en sus goles en Quito. El video muestra a Yandri Vásquez, Junior Sornoza y Jhegson Méndez imitando los pasos del delantero del Once Caldas, lo que fue interpretado como una burla hacia el histórico atacante y su equipo.

La escena cerró una serie cargada de emociones, contrastes y enseñanzas. Mientras Once Caldas quedó eliminado con sabor amargo y señalado por “festejar antes de tiempo”, Independiente del Valle avanzó a semifinales reforzando su imagen de equipo competitivo y con un plus de picardía que ahora da de qué hablar en todo el continente.

La confianza de Once Caldas antes del partido

En la ida disputada en Quito, Once Caldas había dado un golpe de autoridad al ganar 0-2 con doblete de Dayro Mauricio Moreno, quien celebró cada anotación con un llamativo baile que no pasó desapercibido en todo el continente. Esa ventaja llenó de confianza al cuadro manizaleño, que en la previa del juego definitivo en Palogrande protagonizó una escena que hoy muchos ven como un exceso de seguridad.

Un par de horas antes del partido, cientos de hinchas del Once rodearon el bus del equipo para alentarlo. Algunos jugadores, contagiados por la euforia, salieron a la parte superior del vehículo, saltaron y entonaron cánticos junto a los aficionados, convencidos de que la clasificación estaba asegurada.

🎶 Dayro Moreno, Dayro Moreno, NO hay goles pa’ los nenes, NO hay goles pa’ las nenas 🎶 Nunca se anda festejando ANTES de ganar completamente, aprendan.pic.twitter.com/nOsyXXhPgb — Andrés Illingworth (@aillingworth96) September 25, 2025

El golpe futbolístico de Independiente del Valle

El desarrollo en la cancha fue muy distinto. Independiente del Valle mostró orden, intensidad y concentración para igualar la serie con un 0-2 gracias a dos goles de Michael Hoyos. Con la llave empatada, el pase se definió en la tanda de penales, donde los ecuatorianos fueron más efectivos y ganaron 4-5, desatando la celebración en pleno estadio Palogrande.

Tras el encuentro, tanto el presidente del club, Franklin Tello, como el entrenador español Javier Rabanal, reconocieron que se sorprendieron al ver las imágenes de los jugadores de Once celebrando antes de tiempo. Ambos coincidieron en una reflexión: “nunca hay que festejar antes de jugar”, subrayando que viajaron a Colombia convencidos de poder remontar.