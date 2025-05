Atlético Bucaramanga vivirá este martes 6 de mayo una de las jornadas más emocionantes de su historia reciente. El equipo santandereano recibirá a Racing Club de Avellaneda a partir de las 5:00 p.m. en el estadio Américo Montanini, en un duelo clave por la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2025. El partido no solo representa un choque internacional de alto vuelo, sino una posibilidad real para el Leopardo de acercarse, como nunca antes, a los octavos de final del torneo más importante del continente.

Bucaramanga se ilusiona: ambiente de fiesta en la capital santandereana

La ciudad vive una fiesta sin precedentes. Las boletas para este duelo se agotaron con días de anticipación, y se espera un estadio repleto en sus tribunas, tal como ocurrió ante Colo-Colo y Fortaleza, los dos anteriores partidos del Leopardo como local en esta fase de grupos. Frente a los chilenos se vivió un vibrante empate 3-3 y contra los brasileños, un cerrado 1-1 que también tuvo emociones. Este será el tercer y último partido de local en fase de grupos, lo que aumenta el valor simbólico y deportivo del encuentro.

El rival, además, eleva el nivel de la ocasión. Racing de Avellaneda, uno de los clubes más tradicionales y laureados del fútbol sudamericano, pisa por primera vez el césped del remodelado Américo Montanini (antiguo Alfonso López) para enfrentar a Bucaramanga. Aunque ya jugó en la capital santandereana en 2011 un amistoso contra Atlético Nacional, esta es la primera vez que lo hace en un torneo oficial y ante el cuadro auriverde.

Un grupo apretado, una oportunidad dorada

El Grupo E ha sido uno de los más disputados de toda la Copa Libertadores 2025. Bucaramanga lidera con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates. Le siguen Racing (4 puntos), Fortaleza (4 puntos, tras recibir tres unidades en el escritorio por suspensión del partido ante Colo-Colo) y los propios chilenos (2 puntos). Con este panorama, un triunfo pondría a Bucaramanga con 8 puntos, cerca de una clasificación histórica.

El contexto no puede ser más especial. Bucaramanga no partía como favorito en este grupo, pero se ha mantenido invicto, ha hecho respetar su casa y ha sumado en plazas difíciles. Lo que está en juego hoy no es solo un partido: es una posibilidad concreta de meterse entre los 16 mejores del continente, algo impensado para muchos al inicio del torneo.

Racing de Avellaneda llega con urgencias y bajas

La situación en Racing es distinta. Aunque solo está a un punto del líder, la presión en Avellaneda es alta. Gustavo Costas, su entrenador, conoce bien el fútbol colombiano tras haber dirigido a Independiente Santa Fe durante varios años, e incluso ha enfrentado a Bucaramanga en el antiguo Alfonso López en la Liga local. Esa experiencia puede jugar a favor de la Academia en un ambiente hostil.

Sin embargo, no todo es positivo. El equipo argentino no podrá contar con Gabriel Rojas, defensor que quedó al margen del viaje por una parameniscitis en su rodilla izquierda. Costas no tuvo más remedio que dejarlo fuera de la convocatoria para este duelo clave.

Más de 600 hinchas de Racing también dirán presente

Uno de los acuerdos del Grupo E fue el ingreso de público visitante en todos los partidos. En jornadas anteriores ya se vivió la presencia de hinchadas de Colo-Colo y Fortaleza en Bucaramanga. Ahora será el turno de los argentinos: se esperan más de 600 hinchas de Racing en la tribuna norte baja del Américo Montanini, lo que le dará aún más color y ambiente internacional al espectáculo.

El histórico golpe de los Leopardos en Avellaneda y la espina clavada de Racing

Hace apenas dos semanas, Bucaramanga sorprendió al continente con una victoria inolvidable. En el mítico estadio Presidente Perón, más conocido como El Cilindro de Avellaneda, el equipo colombiano se impuso 1-2 ante Racing en condición de visitante, dando uno de los golpes más resonantes de la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores. Fue un resultado histórico para el Leopardo, que no solo sumó tres puntos vitales, sino que lo hizo en uno de los escenarios más imponentes del fútbol sudamericano.

Aquel partido, sin embargo, tuvo un matiz particular: se jugó sin público, debido a una sanción que Racing debía cumplir por incidentes anteriores. Esto generó un debate en Argentina, donde parte de la hinchada académica restó mérito al triunfo bumangués, señalando que la ausencia de público local fue un factor determinante en el desarrollo del juego.

Con ese antecedente fresco, Racing llega a Bucaramanga con la espina clavada y con la urgencia de recuperar los puntos perdidos en casa. Por eso, el choque de este martes tendrá no solo valor deportivo, sino una carga emocional elevada para ambos equipos.

Fortaleza sacudió el grupo en los escritorios

Lo que parecía un grupo parejo, se volvió más apretado tras una decisión administrativa. El duelo entre Colo-Colo y Fortaleza, jugado hace dos semanas en Chile, terminó suspendido por incidentes en la tribuna. Conmebol resolvió darle los tres puntos al equipo brasileño, que pasó de tener un punto a sumar cuatro. Ese cambio alteró toda la dinámica del grupo y elevó la tensión para las últimas tres fechas.

Así están las posiciones del Grupo E en este momento

Disputadas tres jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, el Grupo E presenta una paridad absoluta, con todos los equipos todavía con opciones reales de clasificar. Así marchan actualmente las posiciones:

Atlético Bucaramanga : 5 puntos (1 victoria, 2 empates, 0 derrotas; 6 goles a favor, 5 en contra; diferencia de +1)

: 5 puntos (1 victoria, 2 empates, 0 derrotas; 6 goles a favor, 5 en contra; diferencia de +1) Racing Club : 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 1 derrota; 5 goles a favor, 3 en contra; diferencia de +2)

: 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 1 derrota; 5 goles a favor, 3 en contra; diferencia de +2) Fortaleza : 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 1 derrota; 4 goles a favor, 4 en contra; diferencia de 0)

: 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 1 derrota; 4 goles a favor, 4 en contra; diferencia de 0) Colo-Colo: 2 puntos (0 victorias, 2 empates, 1 derrota; 4 goles a favor, 7 en contra; diferencia de –3)

Este panorama hace que el partido entre Bucaramanga y Racing sea clave para las aspiraciones de ambos. Un triunfo del Leopardo lo dejaría muy cerca de los octavos de final, mientras que una derrota para la Academia podría comprometer seriamente su continuidad en el certamen.