La Selección de Bolivia volvió a soñar con una Copa del Mundo tras asegurar la séptima plaza de las Eliminatorias Sudamericanas y clasificar al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El conjunto dirigido por Óscar Villegas selló su boleto en una jornada histórica: derrotó 1-0 a Brasil en El Alto con gol de Miguel Terceros , mientras que Venezuela cayó 6-3 frente a Colombia, quedando fuera de toda posibilidad.

Con estos resultados, la Verde se ganó el derecho a disputar un lugar en el repechaje, un formato renovado que entrega cupos extras para el torneo de selecciones más importante del planeta. Bolivia buscará regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994.

Bolivia en los mundiales: un largo camino de espera

La historia de Bolivia en Copas del Mundo tiene apenas tres capítulos. Su primera participación fue en Uruguay 1930, la edición inaugural. Volvió en Brasil 1950 y luego se ausentó por más de cuatro décadas hasta su regreso en USA 1994, donde compartió grupo con Alemania, Corea del Sur y España.

Desde entonces, la Verde no ha podido repetir clasificación, lo que convierte este repechaje en una oportunidad histórica para una generación que quiere devolver a Bolivia al máximo escenario del fútbol mundial.

Dónde se jugará el repechaje al Mundial 2026

El repechaje rumbo al Mundial de 2026 tendrá un formato completamente distinto al de las tradicionales series a ida y vuelta entre confederaciones. En esta ocasión, se llevará a cabo en México, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, sedes que también recibirán partidos del Mundial.

La elección de México como sede responde al nuevo sistema definido por la FIFA, que busca centralizar estos partidos en un mismo país y darles mayor visibilidad.

Cuándo jugará Bolivia el repechaje al Mundial

El repechaje se disputará en la última fecha FIFA de marzo del próximo año, justo después de que se complete el calendario de Eliminatorias en cada continente. Será un torneo corto pero intenso, en el que se definirá qué selecciones ocupan los últimos cupos al Mundial 2026.

Para Bolivia, significará preparar durante meses un plantel competitivo que pueda afrontar un reto a partido único, sin margen de error y con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

El nuevo formato del repechaje mundialista

La FIFA renovó por completo el sistema del repechaje intercontinental. Ahora se jugarán dos llaves de tres equipos cada una, en partidos únicos. Cada llave tendrá una semifinal y una final.

Además, dos selecciones serán elegidas directamente para avanzar a la final de cada cuadro, basándose en su posición en el ranking FIFA. Esto significa que los mejor ubicados en la clasificación tendrán cierta ventaja inicial. Los ganadores de cada llave obtendrán los últimos cupos al Mundial 2026.

Este formato busca aumentar la competitividad y ofrecer un espectáculo atractivo, donde equipos de distintas confederaciones se enfrenten en un mismo escenario.

Rivales confirmados y posibles de Bolivia en el repechaje

Por ahora, solo hay dos selecciones confirmadas en el repechaje:

Bolivia , que ocupó el séptimo lugar en la Eliminatoria de la Conmebol.

, que ocupó el séptimo lugar en la Eliminatoria de la Conmebol. Nueva Caledonia, que se clasificó tras perder la final de las Eliminatorias de Oceanía 3-0 ante Nueva Zelanda (ya clasificada al Mundial).

El resto de equipos saldrá de los procesos clasificatorios en cada confederación:

Concacaf : los dos mejores segundos de la tercera ronda de Eliminatorias.

: los dos mejores segundos de la tercera ronda de Eliminatorias. AFC (Asia) : el ganador de la quinta ronda clasificatoria.

: el ganador de la quinta ronda clasificatoria. CAF (África) : el campeón de la final de la segunda ronda.

: el campeón de la final de la segunda ronda. UEFA: no tendrá cupos asignados para el repechaje.

Esto significa que Bolivia se podría medir contra selecciones de Oceanía, Asia, África o la Concacaf, lo que aumenta la incertidumbre y el interés por el sorteo de las llaves.

La oportunidad histórica de la Selección de Bolivia

El repechaje representa para Bolivia la posibilidad de volver a estar en un Mundial tras más de tres décadas. El triunfo sobre Brasil en La Paz reavivó la esperanza de una afición que sueña con ver nuevamente a la Verde en el escenario más grande del fútbol.

Con el liderazgo de Óscar Villegas, la aparición de figuras jóvenes como Miguel Terceros y la fortaleza de jugar en la altura de El Alto durante las Eliminatorias, Bolivia llega con confianza a esta instancia inédita. El reto ahora será adaptarse a un torneo corto, fuera de casa y con rivales de diferentes continentes, en el que cada partido será decisivo.