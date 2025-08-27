La comunidad futbolera en Colombia tendrá un miércoles de lujo con la UEFA Champions League, pues en Lisboa se verán las caras dos de los nuestros en un partido de vida o muerte. El volante Richard Ríos comanda al poderoso Benfica, mientras que el delantero Jhon Jáder Durán busca brillar con el Fenerbahce de José Mourinho. El duelo de vuelta definirá qué club avanza a la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa.

Canales y señales Streaming para Ver Benfica vs Fenerbahce HOY

Partido: Benfica vs Fenerbahce

Benfica vs Fenerbahce Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora: 2:00 p.m. de Colombia

2:00 p.m. de Colombia Evento: Repechaje Champions League – Partido de vuelta

Repechaje Champions League – Partido de vuelta Estadio: Da Luz de Lisboa

Da Luz de Lisboa Televisión: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Un duelo abierto en Lisboa

La serie entre Benfica y Fenerbahce llega completamente abierta tras el empate sin goles en Estambul. Ahora, todo se definirá en el mítico Estadio Da Luz, donde se espera un encuentro de alta intensidad y con mucho en juego: un cupo en la fase de liga de la Champions.

El choque adquiere aún más atractivo en Colombia porque Richard Ríos y Jhon Durán estarán frente a frente defendiendo los colores de sus clubes. El primero se ha consolidado como pieza clave en el mediocampo luso, mientras que el delantero antioqueño sigue buscando la regularidad necesaria en Turquía.

En caso de persistir la igualdad en los 90 minutos, la llave se extenderá a prórroga y, si es necesario, a la tanda de penales.

¿Cómo llega el Benfica?

El equipo dirigido por Bruno Lage viene motivado tras un sólido triunfo en la Primeira Liga, donde venció 3-0 al Tondela con goles de Ivanovic, Aursnes y el joven argentino Gianluca Prestianni. El Benfica mostró contundencia en ataque y solidez defensiva, argumentos clave para llegar con confianza a esta final anticipada en Lisboa.

¿Cómo llega el Fenerbahce de Mourinho?

El conjunto turco también llega con buenas sensaciones tras superar 3-1 al Kocaelispor en la Superliga, con anotaciones de Milan Skriniar, Archie Brown y Anderson Talisca. Sin embargo, las dudas siguen recayendo en Jhon Durán, quien no ha logrado consolidarse como el goleador que esperaba la hinchada.

La figura de José Mourinho en el banquillo mantiene el optimismo, pero la presión sobre el delantero colombiano crece cada vez más.

Directivo del Fenerbahce critica a Jhon Durán

En medio de la previa del duelo, se generó controversia en Turquía luego de que Murat Ak, directivo del Fenerbahce, señalara directamente a Jhon Durán como “el único jugador que parece ser un problema” en el equipo.

El dirigente manifestó que las expectativas sobre el colombiano eran demasiado altas y que no se han visto reflejadas en el campo. Además, cuestionó su rol dentro del equipo, al no considerarlo un delantero centro clásico.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto resultados. No es un delantero centro, y eso ha generado confusión en el plantel”, aseguró Ak en declaraciones a 343 Digital.

La Champions League se convierte así en la gran oportunidad para que el atacante colombiano silencie críticas y demuestre que puede ser decisivo en la élite europea.