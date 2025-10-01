Este miércoles se vivirá un nuevo episodio de la rivalidad entre Barcelona y PSG, un enfrentamiento que ha ido ganando intensidad con el paso de los años, no solo por lo ocurrido dentro del campo, sino también por las tensiones alrededor de fichajes y episodios históricos de la Champions League.

Uno de los recuerdos más vivos sigue siendo la remontada del Barça en 2017, cuando logró un inolvidable 6-1 tras caer 4-0 en París. En sentido contrario, la herida que dejó el traspaso de Neymar al conjunto francés y la posterior llegada de Lionel Messi a París terminaron de encender la chispa entre ambas instituciones.

Barcelona vs París Saint-Germain: horarios y canales para ver HOY en vivo

España : 9:00 p.m. | Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus

: 9:00 p.m. | Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus Colombia : 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

: 2:00 p.m. | ESPN y Disney + Argentina : 4:00 p.m. | Fox Sports y Disney+ Premium

: 4:00 p.m. | Fox Sports y Disney+ Premium México : 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime Video

: 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime Video Estados Unidos: 2:00 p.m. | TUDN, Paramount+ y DAZN

Barcelona en alza con Montjuic como casa

El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, escenario en el que el Barcelona ejerce como local mientras continúan las obras del Camp Nou. El recinto barcelonés, con capacidad reducida respecto al templo blaugrana, será el encargado de albergar este duelo cargado de historia y tensión competitiva.

El conjunto de Hansi Flick llega con la confianza de haber alcanzado el liderato en la Liga española tras aprovechar la caída del Real Madrid en el derbi contra el Atlético. Los culés reservaron a varios jugadores titulares el fin de semana y celebran el regreso de Lamine Yamal, determinante en la victoria ante la Real Sociedad. Las ausencias de Raphinha, Gavi y Fermín López, sin embargo, marcan la previa y obligarán al técnico a buscar variantes.

PSG y las bajas que condicionan

El PSG de Luis Enrique afronta el reto con una lista de ausencias significativas: Dembélé, Kvaratskhelia, Doué y Marquinhos no estarán disponibles, mientras que Vitinha y Joao Neves llegan entre algodones. Pese a ello, los parisinos siguen firmes en la Ligue 1 y defienden su título de campeón de Europa, con la ambición intacta de volver a ser protagonistas en esta edición de la Champions.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

DT: Hansi Flick

PSG: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

DT: Luis Enrique