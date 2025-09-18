El FC Barcelona inicia su camino en la Champions League 2025-26 con un reto mayúsculo en Inglaterra. El equipo culé visita a Newcastle en St. James’ Park para el primer partido de la fase de grupos, un debut que llega con la ausencia confirmada de Lamine Yamal, la joya de 18 años que no logró recuperarse de la lesión en la ingle.

La baja de Yamal, quien venía siendo uno de los jugadores más determinantes del inicio de temporada, obliga a Hansi Flick a reconfigurar el ataque. El técnico, consciente de la importancia de este estreno, confía en la profundidad de plantilla y en la adaptación de Marcus Rashford para compensar la ausencia.

La lesión de Lamine Yamal, su ausencia ante Newcastle y su recuperación

La molestia en la ingle que deja fuera a Yamal se originó tras su participación en la Eliminatoria al Mundial 2026 con la Selección de España. Después de disputar un par de compromisos, terminó resentido físicamente.

Desde entonces, el canterano no ha vuelto a jugar. Se perdió la contundente victoria liguera frente al Valencia (6-0) y ahora también queda descartado para el estreno europeo. El cuerpo médico del Barça ha decidido mantener una postura conservadora, evitando riesgos que puedan comprometer la temporada completa del futbolista.

Los números de Yamal en el inicio de la temporada 2025-26

La ausencia pesa aún más al ver el rendimiento del joven extremo en el arranque de temporada:

3 partidos completos en LaLiga 2025-26 .

. 2 goles y 2 asistencias , con incidencia directa en el marcador.

, con incidencia directa en el marcador. Participación en la Eliminatoria con España, donde reafirmó su protagonismo.

Estos registros confirman que Yamal ya no es solo una promesa, sino un jugador fundamental en el esquema ofensivo culé.

Hansi Flick y el plan sin Yamal en el inicio de la Champions League 2025-26

En rueda de prensa previa al duelo, el técnico alemán explicó la decisión y la importancia de Marcus Rashford en este contexto: “Tenemos a Rashford y fue por esto, por si alguien de ataque no puede jugar él puede jugar. Demostró el domingo lo bueno que es. Espero que lo muestre también en Inglaterra”, señaló Flick.

El fichaje del delantero inglés ahora cobra un sentido especial. Su experiencia en el fútbol británico y su capacidad para desempeñarse en varias posiciones ofensivas lo convierten en el sustituto natural de Yamal en este estreno europeo.

La importancia del duelo ante Newcastle

El St. James’ Park se ha convertido en uno de los estadios más difíciles de visitar en la Champions. Newcastle suele crecer con el apoyo de su hinchada y exige la máxima concentración de los rivales.

La baja de Yamal significa perder desequilibrio, velocidad y capacidad de generar ocasiones desde la banda derecha, cualidades que han sido clave para el Barcelona en el arranque de la temporada. Flick deberá ajustar su planteamiento para mantener la profundidad ofensiva y la creatividad en el último tercio del campo.

Rashford y las alternativas ofensivas del Barcelona

El protagonismo recaerá sobre Marcus Rashford, acompañado por Robert Lewandowski como referencia de área y con opciones como Raphinha o Ferrán Torres para completar el frente de ataque.

La experiencia internacional de Rashford y su conocimiento del fútbol inglés pueden resultar vitales en un partido donde el Barcelona buscará iniciar con buen pie su camino en la Champions. La baja de Yamal es significativa, pero la plantilla cuenta con recursos para afrontarla.

El reto de cuidar a los jóvenes talentos

El caso de Lamine Yamal vuelve a poner sobre la mesa el reto de gestionar la carga de minutos de los jugadores más jóvenes. Con apenas 18 años, ya suma una gran cantidad de encuentros en club y selección. El Barcelona y la Federación Española han optado por priorizar su recuperación, entendiendo que su proyección a largo plazo es más importante que un solo partido, incluso si se trata de un debut europeo.

Lo que viene para Lamine Yamal y el Barcelona

El objetivo del club es que Yamal pueda estar de regreso en los próximos compromisos, tanto en LaLiga como en la Champions League. La temporada recién empieza y el jugador es considerado una pieza fundamental en el proyecto de Hansi Flick.

Mientras tanto, el Barcelona afronta su estreno europeo sin su joya más brillante, en busca de un resultado que le permita arrancar con confianza el torneo más importante del continente.