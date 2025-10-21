FC Barcelona afronta un partido determinante en su camino en la Champions League. El equipo de Hansi Flick recibirá al Olympiacos en Montjuic por la tercera jornada de la fase de liga, un duelo en el que buscará volver a sumar de a tres tras la derrota ante PSG en la segunda fecha.

La cita llega con un panorama mixto para el técnico alemán: enfrenta una lista significativa de lesionados, incluyendo a varios titulares que estarán ausentes también en el próximo Clásico. Precisamente pensando en ese duelo ante Real Madrid, se darán las ausencias de algunos de los nombres. Riesgo cero, mirando de reojo el compromiso de LaLiga.

La situación de Raphinha, baja ante Olympiacos

El caso de Raphinha es particular. El brasileño se encuentra en la etapa final de recuperación de su lesión en el bíceps femoral, que ha avanzado más lentamente de lo esperado. Fue descartado para el último partido de LaLiga ante Girona y aunque se especuló con que estaría en Champions, no será así. El DT no piensa arriesgarlo e incluso puso en duda su presencia ante Real Madrid.

Otras bajas sensibles para el Barcelona en Champions League

La otra cara de la moneda son las ausencias, varias de ellas de peso. Robert Lewandowski y Dani Olmo están completamente descartados, no solo para este partido, sino también para el Clásico. El delantero polaco sufrió una rotura en el bíceps femoral y el mediocampista español una lesión en el gemelo. El pronóstico apunta a un regreso durante la primera quincena de noviembre.

A esta lista se suma el arquero Joan García, que continúa en proceso de recuperación. Aunque progresa favorablemente, su retorno aún no tiene fecha confirmada y no estará disponible ante Olympiacos.

Gavi y Ter Stegen, bajas de larga duración

El caso de Gavi es especialmente delicado. El mediocampista sufrió una lesión grave que lo mantendrá fuera durante gran parte de la temporada. Se espera que pueda reincorporarse al grupo en el tramo final, entre marzo y abril, si todo marcha según lo planeado.

Por su parte, Marc-André ter Stegen continúa su recuperación tras la operación de espalda a la que fue sometido. Su regreso no está previsto antes de 2026, por lo que su ausencia se mantendrá durante todo el curso.

Un partido clave en la fase de liga

Este enfrentamiento ante Olympiacos corresponde a la Fecha 3 de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El Barcelona llega tras un debut victorioso ante Newcastle (1-2) y una derrota en casa frente a PSG (1-2). Un triunfo en esta jornada es vital para no complicar sus aspiraciones de clasificación directa a la siguiente fase.

El campeón griego llega invicto en la competición y con la motivación de visitar uno de los estadios más imponentes de Europa. El Barça, por su parte, confía en aprovechar el regreso de varios jugadores importantes para imponer su jerarquía y retomar el camino de la victoria.

El escenario previo al Clásico

Este encuentro contra el campeón griego no solo es clave para la Champions League, también lo es como preparación de cara al Clásico ante el Real Madrid. Con una plantilla aún golpeada por lesiones, el Barcelona intentará recuperar sensaciones y consolidar su posición en la tabla de la fase de liga. El estadio en Montjuic será testigo de un duelo que, más allá del resultado, medirá la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad.