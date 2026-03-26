El parate por fecha FIFA encuentra este miércoles 25 de marzo a dos históricos del continente que medirán fuerzas en territorio estadounidense, en un amistoso internacional que prevé un excelente ambiente con dos hinchadas fervorosas en el PayPal Park de San José, California. El duelo entre Atlético Nacional y Cruz Azul será el primero en la historia entre ambos, y para los dos clubes representará la oportunidad de darle rodaje a futbolistas que no han tenido tantos minutos en este 2026.

Nacional vs Cruz Azul: plataformas Streaming, Online y TV HOY EN VIVO

Colombia: 9:30 p.m.

9:30 p.m. San José (California): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ciudad de México: 8:30 p.m.

Transmisión para toda América

Este compromiso internacional se podrá observar en todo el continente a través de la plataforma One Tix Live. El encuentro entre Atlético Nacional y Cruz Azul está disponible en el siguiente enlace oficial:

https://tickets.onetixlive.com/virtual-azul-nacional

Opciones para ver el partido en One Tix Live

Plataforma: One Tix Live

One Tix Live Modalidad: Streaming por suscripción / Pay-Per-View

Streaming por suscripción / Pay-Per-View Dispositivos: Disponible en computadores, tablets y celulares con conexión a internet

Planes disponibles

Streaming Oficial ($8.98 USD):

Permite ver el partido completo en vivo desde las 7:15 p.m.

(Aproximadamente 35.000 pesos colombianos )

Permite ver el partido completo en desde las 7:15 p.m. (Aproximadamente ) Streaming Oficial + Grabación ($11.98 USD):

Incluye la señal en vivo y acceso a la repetición del partido durante 15 días sin costo adicional

(Cerca de 47.000 pesos colombianos)

Atlético Nacional, entre resultados y tensión interna

El presente de Atlético Nacional resulta tan llamativo como contradictorio. Aunque el equipo marcha como líder de la Liga BetPlay, el ambiente no es el mejor debido a los recientes golpes sufridos frente a su máximo rival, Millonarios FC, que dejaron secuelas tanto deportivas como emocionales en la hinchada.

Las críticas hacia el cuerpo técnico encabezado por Diego Arias Hincapié han ido en aumento, generando un clima de presión que no suele acompañar a un equipo en la cima de la tabla. A esto se suma una situación extradeportiva que sacudió al grupo en las últimas horas: la separación del joven futbolista Nicolás Rodríguez, tras una denuncia que ya está en manos de las autoridades colombianas.

El impacto anímico en el plantel ha sido evidente, pues se trata de un jugador muy cercano al grupo. En medio de este panorama, el cuerpo técnico aprovechará el amistoso para evaluar alternativas y observar a futbolistas con poco rodaje como Cristian Uribe, Samuel Velásquez, Elkin Rivero, Dairon Asprilla y el venezolano Eduard Bello.

Rotaciones y ausencias en el cuadro Verdolaga

Pensando en la continuidad de la temporada, varios nombres importantes se quedaron en Colombia. Jugadores como Andrés Román, Milton Cascol, Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Juan Bauzá y William Tesillo no viajaron, algunos por recuperación física y otros por manejo de cargas.

La intención del cuerpo técnico es clara: llegar en mejores condiciones al próximo compromiso por Liga BetPlay, donde enfrentarán a Deportivo Pasto el fin de semana un partido clave para sostener el liderato.

Cruz Azul llega sólido y con confianza

En contraste, Cruz Azul arriba a este compromiso con un panorama mucho más estable. El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón viene realizando una destacada campaña en el fútbol mexicano, ubicándose en la segunda posición de la tabla general con 27 puntos, solo por detrás de Chivas de Guadalajara.

A pesar de algunas ausencias por convocatorias internacionales en esta fecha FIFA, el conjunto mexicano mantiene una base competitiva que le permite proyectar un partido intenso, dinámico y con propuestas ofensivas.

Kevin Mier, un reencuentro especial

Uno de los focos del partido estará en la portería de Cruz Azul, donde aparecerá el colombiano Kevin Leonardo Mier. El guardameta, de pasado en Atlético Nacional, regresa a enfrentar al club donde se formó y con el que conquistó cuatro títulos.

Su presencia no pasará desapercibida para la hinchada Verdolaga, que guarda un grato recuerdo de su paso por el equipo. Junto a él, también destaca la participación del defensor colombiano Willer Ditta, otro de los nombres a seguir en el conjunto mexicano.

Nacional vs Cruz Azul: un amistoso con sabor a examen

Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el duelo entre Atlético Nacional y Cruz Azul tiene tintes de evaluación profunda para ambos. Mientras los colombianos buscan respuestas en medio de la presión, los mexicanos intentarán sostener su buen momento y seguir afinando detalles de cara a los retos oficiales.

Con ingredientes de sobra dentro y fuera del campo, este partido promete emociones y será una oportunidad ideal para que los aficionados disfruten de dos gigantes del continente en un escenario internacional.