Atlético Nacional se juega su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores esta tarde, cuando enfrente al SC Bahía en el estadio Atanasio Girardot. El duelo comenzará a las 5:00 p.m. y será clave para el futuro del Grupo F, considerado el más parejo de todo el torneo.

Los dirigidos por Javier Gandolfi llegan con el ánimo alto tras vencer a Internacional de Porto Alegre en la fecha anterior, pero también con varias novedades importantes en su alineación, especialmente por la ausencia de su capitán David Ospina.

Novedades en Nacional y once titular del Verdolaga

El Verdolaga presenta la baja sensible del internacional David Ospina, de 36 años, quien no logró recuperarse de una fuerte virosis. También quedó fuera de la titular el central Juan Felipe Aguirre, por decisión técnica. Aunque Juan Manuel Zapata superó su lesión, aún no tiene ritmo competitivo y su lugar será cubierto por Matheus Uribe.

En la parte ofensiva se mantiene como titular el ecuatoriano Billy Arce, quien ha sido inicialista en los últimos tres partidos, desplazando a Andrés Sarmiento, que ha mejorado su nivel, pero aún espera su oportunidad. Por su parte, el delantero centro será Kevin ‘Tren’ Viveros, quien a punta de goles se ganó el puesto, relegando al banco a Alfredo ‘Búfalo’ Morelos.

Alineación titular de Atlético Nacional:

Arquero: Harlen Castillo

Harlen Castillo Defensas: Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido

Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo y Camilo Cándido Volantes defensivos: Jorman Campuzano y Matheus Uribe

Jorman Campuzano y Matheus Uribe Volantes ofensivos: Marino Hinestroza, Edwin Cardona y Billy Arce

Marino Hinestroza, Edwin Cardona y Billy Arce Delantero: Kevin Viveros.

Kevin Viveros. Director Técnico: Javier Marcelo Gandolfi.

Así ha sido el camino de Nacional en la Copa

El trayecto de Nacional en la fase de grupos ha sido una montaña rusa. Empezó con una sólida victoria 3-0 frente a Nacional de Uruguay en Medellín, pero luego encajó dos derrotas consecutivas en Brasil: 3-0 ante Internacional y 1-0 frente a Bahía. La recuperación llegó en la jornada 4, cuando derrotó con autoridad al equipo de Porto Alegre, reviviendo sus esperanzas.

Para lograr una clasificación anticipada, Nacional debe vencer a Bahía y esperar un empate en el duelo entre Nacional e Inter, que se jugará el jueves. Aun así, el enfoque del equipo es total en sumar de a tres y llegar a la última fecha con opciones claras en Montevideo.

Bahía, líder del grupo y con nómina poderosa

El SC Bahía llega como líder del grupo con 7 puntos y viene de caer 1-0 ante Flamengo en el Brasileirao, encuentro para el que su técnico Rogério Ceni reservó a varias figuras pensando en el partido de hoy. La gran novedad en su convocatoria es la ausencia del colombiano Santiago Arias, quien no viajó por lesión.

El lateral Gilberto podría reaparecer tras recuperarse físicamente, mientras que otros nombres fuertes como Everton Ribeiro, Luciano Rodríguez, Cauly y Willian José se perfilan como titulares en el equipo brasileño.

Posible formación del SC Bahía:

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Erik Pulga y Luciano Rodríguez.

Director Técnico: Rogério Ceni