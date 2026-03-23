Atlético Nacional afronta un nuevo reto internacional, pero lo hará con un panorama condicionado. El equipo viajó a territorio estadounidense para medirse ante Cruz Azul en un duelo amistoso, con hasta nueve ausencias que obligan a replantear la nómina y abrir espacio a nuevos protagonistas.

El técnico Diego Arias tomó decisiones pensando en el calendario inmediato. Con el compromiso ante Deportivo Pasto en el horizonte por la Liga, el estratega optó por reservar varias piezas clave y darle rodaje a jugadores jóvenes en este compromiso internacional.

Bajas confirmadas en Atlético Nacional para el amistoso

El cuadro verdolaga presenta una lista amplia de ausencias por diferentes motivos, entre convocatorias, molestias físicas y decisiones técnicas:

David Ospina : convocado a la Selección Colombia

: convocado a la Juan Manuel Zapata : fatiga muscular

: fatiga muscular Cristian Arango : trabajos controlados

: trabajos controlados Kevin Cataño : problema de visado

: problema de visado William Tesillo : decisión técnica

: decisión técnica Andrés Román : decisión técnica

: decisión técnica Milton Casco : decisión técnica

: decisión técnica Matheus Uribe : decisión técnica

: decisión técnica Juan Bauzá: decisión técnica

Este escenario obliga a reconfigurar el equipo para un partido que, aunque amistoso, representa exigencia internacional y vitrina para varios futbolistas.

El caso Kevin Cataño: una espera que se alarga

Dentro de todas las ausencias, el nombre de Kevin Cataño genera especial atención. El arquero de 22 años vive una situación atípica desde su llegada al club.

Luego de tres meses entrenando con el primer equipo, el guardameta aún no ha podido debutar, pese a que Atlético Nacional ya disputó 14 compromisos en lo corrido del año, entre Liga, amistosos y torneo internacional.

Inicialmente, su rol estaba definido como tercer arquero, por detrás de los veteranos David Ospina y Harlen Castillo. Sin embargo, distintos factores han frenado cualquier posibilidad de verlo en acción:

Rotación limitada en la portería

Prioridad a los arqueros más experimentados

Condicionantes reglamentarios en convocatorias

Y ahora, un problema de visado que le impide viajar

Cuando todo apuntaba a que el amistoso ante Cruz Azul sería su oportunidad de estreno, la situación administrativa terminó por aplazar nuevamente ese momento.

Un fichaje que ilusionó… y aún no despega

El caso resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta el contexto de su llegada. Cataño fue en 2025 el arquero más destacado del ascenso colombiano defendiendo los colores del Real Cundinamarca, lo que despertó el interés de varios clubes.

Finalmente, Atlético Nacional adquirió sus derechos en una operación superior al millón de dólares, generando altas expectativas entre los aficionados.

No obstante, la falta de minutos ha comenzado a generar incomodidad en el entorno del club. En redes sociales, muchos seguidores cuestionan la ausencia de oportunidades para el joven portero, especialmente ante el rendimiento irregular que han mostrado los arqueros titulares en algunos tramos de la temporada.

Posible formación para enfrentar a Cruz Azul

Con este contexto, el equipo que saltaría al campo tendría una base alternativa, combinando experiencia y juventud:

Harlen Castillo

Cristian Uribe

Simón García

César Haydar

Samuel Velásquez

Jorman Campuzano

Elkin Rivero

Nicolás Rodríguez

Juan Manuel Rengifo

Andrés Sarmiento

Alfredo Morelos

Un once que buscará responder ante la exigencia internacional y dejar buenas sensaciones en territorio estadounidense.

Estos son los convocados para el juego ante Cruz Azul 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/YgczxD8w4s — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 23, 2026

Un amistoso con contexto internacional

El compromiso se disputará en el PayPal Park, escenario habitual del San Jose Earthquakes, en California. El pitazo inicial está programado para las 9:30 p.m. (hora de Colombia).

Más allá del resultado, este encuentro servirá para evaluar alternativas, medir el fondo de la plantilla y seguir ajustando detalles en medio de una temporada cargada de competencia.

Para Atlético Nacional, el desafío no solo está en enfrentar a Cruz Azul, sino en demostrar que, incluso con múltiples ausencias, su proyecto deportivo tiene herramientas para responder.