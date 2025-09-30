El Atlético de Madrid afronta este martes ante el Eintracht Frankfurt la segunda jornada de la Champions League con la moral reforzada tras un cambio de dinámica en los últimos partidos, culminado con la histórica goleada frente al Real Madrid.

En la Liga de España, los dirigidos por Diego Pablo Simeone encadenaron dos victorias consecutivas tras remontar marcadores adversos de 1-2. Primero frente al Rayo Vallecano y después contra el Real Madrid, que terminó con un inolvidable 5-2 en el Metropolitano.

Atlético vs Frankfurt: ver HOY EN VIVO y online Liga de Campeones

España : 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movi Plus)

: 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones (Movi Plus) Colombia : 2:00 p.m. | ESPN 3 y Disney+

: 2:00 p.m. | ESPN 3 y Disney+ Argentina : 4:00 p.m. | ESPN y Disney+

: 4:00 p.m. | ESPN y Disney+ México : 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime

: 1:00 p.m. | Caliente TV y Amazon Prime Estados Unidos: 2:00 p.m. | ESPN 2 y DAZN

Julián Álvarez, figura colchonera otra vez a escena

En los últimos partidos, el gran protagonista del Atlético de Madrid ha sido Julián Álvarez, autor de cinco goles en los dos derbis recientes. El argentino atraviesa un momento brillante y será la carta ofensiva más importante de los colchoneros para este duelo europeo.

En la primera jornada de la Champions League, el Atlético estuvo cerca de la remontada frente al Liverpool. Aunque logró empatar tras un inicio desfavorable, terminó cayendo 3-2 en Anfield.

Diego Simeone no estará en el banquillo del Atlético

El técnico argentino Diego Simeone no podrá dirigir desde el área técnica debido a la sanción que recibió en la primera fecha de la Champions. Tras la tarjeta roja en Anfield, será su cuerpo técnico el encargado de asumir un papel protagonista en el Metropolitano.

En rueda de prensa, Simeone destacó que el equipo está en una “línea ascendente”, aunque insistió en la necesidad de mantener la prudencia. “El camino que queda es enorme, nos encontraremos con situaciones en las que tendremos que estar fuertes”, señaló el estratega.

Eintracht Frankfurt llega con carácter ofensivo

El Eintracht Frankfurt llega con confianza tras vencer 4-6 al Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga. Además, lidera su grupo en la Champions League luego de imponerse 5-1 al Galatasaray en la primera fecha.

El conjunto alemán, dirigido por Dino Toppmöller, destaca por su propuesta ofensiva y por el liderazgo en el mediocampo del internacional turco Can Uzun. Será una dura prueba para el Atlético, en lo que representa el quinto partido del Eintracht en apenas 12 días.

Atléti vs Frankfurt: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Baena o Sorloth y Julián Álvarez.

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Skhiri, Uzun; Doan, Knauff; Burkardt.