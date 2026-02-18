Atlético de Madrid afronta una visita exigente a Bélgica para medirse ante Brujas en los playoffs de la Champions League con novedades importantes en su convocatoria. Diego Simeone no podrá contar con dos futbolistas que venían sumando minutos en la rotación del mediocampo: Pablo Barrios y Nico González, ambos fuera por lesión muscular.

La ausencia de estos jugadores obliga al cuerpo técnico a reconfigurar piezas en una instancia decisiva del torneo europeo. En una fase donde los detalles marcan diferencias, las bajas del Atlético de Madrid para enfrentar a Brujas no solo impactan la lista de convocados, sino también la estructura táctica y las variantes estratégicas del equipo.

Bajas de Atlético de Madrid en Champions: Pablo Barrios y Nico González

Las principales bajas del Atlético de Madrid para el partido ante Brujas en la Champions League son Pablo Barrios y Nico González. Los dos mediocampistas se quedaron en Madrid recuperándose de molestias musculares, priorizando su puesta a punto para los próximos compromisos.

En el caso de Pablo Barrios, su perfil dinámico y su capacidad para presionar alto lo habían convertido en una opción recurrente en el esquema del Cholo. Su energía en el mediocampo y su aporte en la circulación del balón ofrecían equilibrio en partidos de alta intensidad.

Por su parte, Nico González aporta despliegue físico y presencia en la recuperación. Su ausencia reduce las alternativas en el eje del campo y obliga a Simeone a confiar en otras piezas para sostener la competitividad del equipo en un duelo de eliminación directa.

Convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar a Brujas en Champions

A pesar de las bajas confirmadas, el Atlético de Madrid viajó a Bélgica con un plantel amplio y competitivo. La convocatoria para el cruce ante Brujas en los playoffs de la Champions League quedó conformada así:

Arqueros: Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel.

Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel. Defensores: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Josema Giménez y Matteo Ruggeri.

Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet, Dávid Hancko, Robin Le Normand, Josema Giménez y Matteo Ruggeri. Mediocampistas: Koke, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza.

Koke, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Thiago Almada, Álex Baena, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Atacantes: Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman.

La lista mantiene experiencia en todas las líneas y conserva nombres determinantes en ofensiva. Simeone cuenta con variantes suficientes para ajustar el sistema según el desarrollo del partido.

Cómo cambian las bajas el plan del Cholo Simeone

Las bajas del Atlético de Madrid para visitar a Brujas en Champions obligan a Diego Simeone a replantear algunos automatismos del mediocampo. Sin Barrios ni Nico González, el equipo pierde rotación y energía en la mitad de la cancha, dos factores clave en este tipo de eliminatorias.

Koke aparece como el eje del equipo, aportando liderazgo y orden en la distribución. Marcos Llorente, por su versatilidad y despliegue, puede asumir mayor protagonismo tanto en tareas defensivas como en transición ofensiva. Además, jugadores como Johnny Cardoso y Thiago Almada ofrecen alternativas tácticas con perfiles complementarios: uno más enfocado en el equilibrio y otro en la creatividad.

El Cholo podría apostar por un mediocampo más estructurado, priorizando la solidez y el control de espacios antes que el intercambio constante de golpes. En este escenario, la disciplina táctica será fundamental para sostener el plan de partido en territorio belga.

Probable alineación del Atlético de Madrid ante Brujas

Con la lista de convocados definida y las bajas confirmadas, la probable alineación del Atlético de Madrid en Brujas sería:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Director técnico: Diego Simeone.

El once proyectado muestra una estructura equilibrada, con cuatro defensores y un mediocampo que mezcla experiencia y energía. En ataque, la combinación entre Antoine Griezmann y Julián Álvarez ofrece movilidad, capacidad asociativa y gol, elementos clave en una serie de playoff.

Atlético de Madrid en Champions: objetivo dar el primer paso en Bélgica

Más allá de las bajas, el Atlético de Madrid llega a este cruce con la intención de imponer su experiencia europea. Los playoffs de la Champions League representan un punto de inflexión en la temporada y cada detalle estratégico puede ser determinante.

El plan del Cholo, adaptado a las ausencias, buscará mantener el orden defensivo que caracteriza al equipo y aprovechar la jerarquía de sus delanteros para marcar diferencias. Con una convocatoria sólida y ajustes tácticos en el mediocampo, el Atlético afronta la visita a Brujas con la mira puesta en dar un paso firme hacia la siguiente fase del torneo continental.