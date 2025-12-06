El guardameta colombiano, Álvaro Montero, atraviesa semanas decisivas para esclarecer su futuro profesional. Su llegada a Vélez Sarsfield buscaba continuidad, protagonismo y la posibilidad de consolidarse en un entorno competitivo como el fútbol argentino, pero su realidad ha sido distinta: pocos minutos, nula regularidad y un ciclo que no cumplió con las expectativas iniciales.

Su escasa actividad también ha afectado su presencia en la Selección Colombia, donde pasó de ser un arquero considerado habitualmente a solo tener apariciones puntuales, como la más reciente convocatorias motivadas por la lesión de Kevin Mier. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Montero entiende que volver a competir con frecuencia es indispensable.

Un panorama limitado en Vélez Sarsfield

Durante unos días de descanso en Bogotá, Montero confirmó que debe reintegrarse a Vélez el próximo 27 de diciembre para iniciar pretemporada. Sin embargo, su continuidad en el club parece cada vez más improbable.

Con Thomas Marchiori proyectado nuevamente como titular por decisión de Guillermo Barros Schelotto y sin torneos internacionales para Vélez en 2026, el calendario del primer semestre tendrá apenas 25 partidos. Eso reduce casi por completo la posibilidad de rotación, complicando aún más el escenario del arquero colombiano que busca ritmo y competencia.

Ante este panorama, surgió una versión desde México que lo dejaría con nuevo destino para 2026.

La Liga MX toma ventaja en el futuro del arquero

Según el periodista Alexis Rodríguez, la opción más cercana para Montero está en la Liga MX, donde un club habría acelerado en las últimas horas. Todo apunta a que el León FC sería el destino elegido, considerando que el conjunto mexicano busca una alternativa sólida bajo los tres palos debido al bajo rendimiento de sus actuales arqueros.

En Guanajuato verían a Montero como una pieza inmediata para fortalecer el arco. Además, coincidiría con jugadores colombianos como Stiven Barreiro y Daniel Arcila, en un club que recientemente perdió a una figura importante como James Rodríguez.

Los derechos deportivos de Montero continúan perteneciendo a Millonarios, que lo cedió por un año a Vélez. En caso de una oferta de compra, el club argentino no tendría objeciones para dejarlo salir. La propuesta de León rondaría los 2.5 millones de dólares, cifra que pondría final a su ciclo tanto en Bogotá como en Buenos Aires.

Regreso al FPC: opciones que no tomaron forma

En paralelo, surgieron rumores sobre un posible retorno al Fútbol Profesional Colombiano. Se habló de un regreso a Millonarios, de un acercamiento al Deportivo Cali dirigido por Alberto Gamero, y de consultas iniciales por parte de Junior y DIM. Ninguna de estas alternativas avanzó ni se consolidó, por lo que el camino parece encaminarse definitivamente hacia el exterior.

Montero busca recuperación y continuidad

Con 30 años y una carrera marcada por grandes picos de rendimiento, Montero comprende que su prioridad es regresar al ritmo competitivo que perdió en Argentina. Sus aspiraciones internacionales dependen en gran medida de esa decisión, especialmente si quiere llegar con opciones reales a la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

La Liga MX se perfila como el escenario donde puede reimpulsar su carrera y volver a posicionarse como un arquero de nivel internacional.