El Álbum Panini del Mundial 2026 ya despierta una enorme expectativa en Colombia. La edición será una de las más grandes en la historia de las colecciones mundialistas, impulsada por el nuevo formato de 48 selecciones, lo que elevará el número total de láminas a cerca de 980 figuritas, un salto contundente frente a los tradicionales 638–670 de mundiales anteriores.

Precios aproximados para Colombia

En esta oportunidad, el álbum tendría un precio estimado de $11.300 pesos, mientras que cada sobre costaría $4.700 pesos. La novedad más llamativa es que cada sobre incluirá 7 figuritas, reemplazando el formato histórico de cinco láminas por empaque.

Los valores oficiales serán confirmados por Panini la próxima semana, una vez finalice el sorteo mundialista, y la venta al público comenzará a finales de marzo de 2026, cuando ya estén definidas las 48 selecciones clasificadas.

Desde Panini Colombia señalaron que los precios no subirán de manera considerable respecto al Mundial de Catar 2022, cuando el álbum tradicional costó $9.900 y cada sobre $3.500. Distribuidores internacionales también anticiparon que, aunque esta será la edición más grande de la historia, la estrategia es mantener cifras cercanas a las de 2022 para no afectar el volumen de compras y evitar que el costo total para el coleccionista se dispare más de lo necesario.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Un álbum más grande y más costoso de completar

El Álbum Panini 2026 llegará con 980 espacios, lo que representa un aumento cercano al 45–50 % respecto a las ediciones con 32 selecciones. Esto hará que completar la colección sea un proceso más largo, más exigente y posiblemente más costoso.

En el mercado colombiano, álbumes completos de mundiales anteriores —en especial aquellos donde participó la Selección Colombia— han alcanzado precios entre $500.000 y $670.000 pesos en perfecto estado. Ediciones especiales incluso han superado estas cifras, lo que abre la puerta a que esta versión 2026, por su tamaño y características, pueda convertirse en un objeto de colección altamente valorizado.

En un escenario realista que considere duplicados, intercambios y la búsqueda de láminas difíciles, completar el nuevo álbum de 2026 podría costar entre $600.000 y $700.000 pesos, e incluso más si el coleccionista depende mayoritariamente de la compra de sobres. Así, esta edición se perfila como una de las más costosas de la historia en Colombia y un verdadero reto para los aficionados.

📔 𝗨𝗻𝗮 𝗵𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮, esto es el 𝗮́𝗹𝗯𝘂𝗺 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 🏟️ Colombia, 𝗺𝘂𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 nuestra 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮. Se viene la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏆#PaniniElÁlbumDeNuestraVida pic.twitter.com/JCAp2Dsvv2 — PANINI Colombia (@PaniniCol) September 10, 2025

Lo que dice la FIFA y el impacto global del álbum

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, celebró la continuidad del acuerdo con Panini, destacando el significado cultural de esta colección para millones de seguidores alrededor del mundo. “El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol”.

También añadió: “Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La alianza, según la FIFA, permitirá lanzar un producto que conecta a coleccionistas, familias y seguidores de todas las edades: “Este álbum es más que un objeto de colección que representa un símbolo de unión”.

Una portada histórica para una edición histórica

La portada del álbum del Mundial 2026 incorpora el estilo colorido del torneo, con el emblema oficial, el trofeo y la icónica chilena del italiano Carlo Parola, imagen adoptada por Panini desde 1965.

Mark Warsop, director general de Panini América, destacó la relevancia del lanzamiento:

“Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo”.

La presentación oficial se llevó a cabo en Nueva York y Nueva Jersey, ciudad que también será sede de la final del Mundial 2026, un torneo que se disputará en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México.