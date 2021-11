Al PSG no le gustó la convocatoria de Messi a la Selección Argentina y se quejaron

Lionel Messi ha presentado algunos problemas físicos en los últimos días que incluso lo tuvieron de paso por Madrid, donde se realizó unas rehabilitaciones. Es por eso que había representado una duda para el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni por si lo integraba o no en su convocatoria.

Finalmente, sí fue incluido para la doble jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 22 en la que la Albiceleste enfrentará a Uruguay el viernes 12 de noviembre en Montevideo y a Brasil el martes 16 en Buenos Aires.

Es por esto que Leonardo, dirigente del equipo parisino, se pronunció y mostró su enojo por el llamado a La Pulga, ya que no consideran que sea el momento, debido a su estado. “No estamos de acuerdo en dejar ir por Selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA”, expresó.

Y es que Lio presenta dolencias en su rodilla, por lo que no pudo estar en el encuentro contra el Leipzig, por Champions League, ni tampoco en el duelo de la Ligue 1, de Francia frente al Girondins de Bourdeaux.