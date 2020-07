Agente de Gareth Bale: “No se irá de Real Madrid”

Jonathan Barnett habló en la BBC y dejó muy clara la postura que tienen él y Gareth Bale sobre su futuro. ¿Salir de Real Madrid? No tiene por qué. Su contrato está vigente y piensan respetarlo.

“Gareth Bale está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar a ningún lado”, respondió el agente del futbolista galés en la entrevista que le hicieron para conocer el futuro de su representado.

Mucho se ha hablado de lo que pasará con él, luego del final de LaLiga en el que tuvo escasa participación y pasó a ser reconocido por sus actitudes en el banquillo. Más allá de eso, no piensa en la salida del club que lo contrató en 2013 y con el que ya tuvo una renovación de contrato.

Más del agente de Gareth Bale sobre su futuro

¿Por qué ha jugado menos que nunca? Su agente tiene una hipótesis: “Zinedine Zidane no quiere jugar con él. Gareth es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión del entrenador”, fue lo primero que dijo Barnett al respecto.

Y agregó: “No hay odio y Gareth Bale no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone”, explicó. Así de sencillo. Él entiende que lo sucedido es similar a lo de James Rodríguez y como tal, no hay más que hacer.

“Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se va a marchar. Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos que se puedan permitir su fichaje. ¿Una cesión? Gareth Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores no salen cedidos”, concluyó.

Los mejores momentos de Gareth Bale en Real Madrid

En la felicitación de su cumpleaños 31 el cuadro madridista publicó un video recordando sus mejores acciones y golazos con la camiseta del equipo. Ahí están, por ejemplo, el gol de chilena a Liverpool FC, el latigazo de fuera del área ante Real Betis, el pique ante el Barcelona en una Copa del Rey y diferentes consagraciones en las que estuvo alzando trofeos.

Gareth Bale está jugando su séptima temporada en el Real Madrid. Ya disputó 251 partidos. Marcó 105 goles y ganó 16 títulos: 4 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.