Linda Caicedo: ¿Evitar a Brasil? “Esperar el rival que venga, no importa”

A la Selección Colombia le queda un partido en la fase de grupos de la Copa América Femenina. Después de ese podría seguir un cruce con Brasil. A Linda Caicedo no le preocupa.

Terminada la fase actual del certamen llegarán las semifinales. El primero de cada grupo jugará con el segundo del otro. Y para definir esos lugares, algunos creen que lo mejor es evitar el cruce con Brasil para tener la posibilidad de enfrentarlo en la final. Sobre eso le hablaron a Linda Caicedo tras el partido con Ecuador en el que hizo un gol. Así respondió en Win Sports.

Las reacciones de Linda Caicedo (Win Sports)

– “El grupo me ha dado la confianza para que me divierta y aporte. Creo que lo estoy haciendo”.

– “Muy feliz por el gol. Uno como delantero siempre quiere marcar, pero siempre busco jugar bien. Hacerle más fácil el trabajo al equipo. Hoy se me da el gol y lo celebro con mucha felicidad, pero con humildad”.

– “El profe me ha dado la confianza y cuando alguien confía en tus capacidades, nadie lo puede parar a uno. A pesar de mi edad, tengo que mejorar muchísimo, él me dice que me divierta, que dé mi juego y que tengo potencial. Eso me ayuda a ser titular con la mayor y dar lo mejor de mí”.

– “Agradecerle al Valle por el apoyo al fútbol femenino. Ahora sigue Armenia. Esperemos que nos apoyen en el partido con Chile. Luego pensar en el rival que se venga, no importa. Hay que salir a ganar”.