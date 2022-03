¿Colombia, una de las favorita del Sudamericano Femenino Sub-17?

El campeonato Sudamericano Femenino sub-17 entró en su etapa final en la disputa del título y la clasificación al Mundial de la categoría.

La Selección Colombia Femenina sub-17 ha sido gran protagonista en uno de los campeonatos más importantes del fútbol continental en esta categoría. Aunque la edad de las futbolistas está dentro de los 14 y 17 años el talento de las deportistas ha salido a relucir en cada partido del campeonato que dará tres cupos al Mundial que se jugará en octubre.

El equipo colombiano fue la segunda selección con puntaje perfecto en la fase de grupos. Consiguió 12 puntos de 12 posibles y anotó 15 goles a en los cuatro partidos que jugó. Colombia sin duda es una de las favoritas a conseguir uno de los tres cupos disponibles para clasificar a la Copa del Mundo Femenina sub-17 de India, que se jugará en el mes octubre.

Junto con Brasil, Colombia seguirá siendo una de las protagonistas del Sudamericano Femenino sub-17 y está la posibilidad de que este sea el enfrentamiento que determine al campeón del torneo que se juega en Uruguay.

Los números de Colombia en el Sudamericano Femenino sub-17

Resultados

Colombia 7 vs. Perú 0

Colombia 3 vs. Chile 1

Colombia 4 vs. Ecuador 0

Colombia 1 vs. Uruguay 1

Goles

Karla Torres: 3

Yésica Muñoz: 3

Linda Caicedo: 3

Gabriela Rodríguez: 1

Oriana Quintero: 1

Juan Ortegón: 1

Juanita Escobar: 1

Mary José Álvarez: 1

Ana María Guzmán:1