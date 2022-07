Andrés Usme: “Armamos equipo para todo el año”

El técnico de América de Cali Femenino mostró su inconformismo por la no realización de Liga Femenina para el segundo semestre.

Este viernes, se confirmó de manera definitiva que para el segundo semestre en el fútbol colombiano, no se realizará Liga Femenina a pesar de los buenos resultados que se habían visto en la realización del campeonato en la primera mitad del año. No hay equipos suficientes y no se podrá realizar nada desde la Dimayor.

En América de Cali, los actuales campeones, esperaban poder seguir compitiendo, puesto que necesitaban mantener ritmo de competencia de cara al próximo mes de octubre, cuando estén viajando a Ecuador para participar en la Copa Libertadores Femenina 2022, pero ahora mostraron su frustración por estas decisiones.

Andrés Usme, técnico del cuadro escarlata, habló con ‘Zona Libre de Humo’ y lamentó la situación. “Me da mucha tristeza que no se haga la liga, no por nosotros, América tiene jugadoras contratadas por todo el año y vienen más refuerzos, me da es tristeza por las que no juegan, que no tienen contrato y se quedan sin trabajo“.

Explica que tendrán que buscar fogueo de cualquier manera. “América Femenino va a participar en lo que salga. La idea de hacer un torneo en Bogotá es muy buena para prepararnos por la altura para poder preparar la Libertadores que jugamos en Quito. Nosotros tenemos un proyecto que ha crecido mucho y pensamos mucho más allá“.