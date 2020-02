Yesus Cabrera: “Cuando me toque dar la mano, la doy”

Hace 19 horas Por Guillermo Puerto Por









Un partido y unas declaraciones de Yesus Cabrera que llenan de orgullo al hincha de América de Cali. Él fue el elegido para llegar a la titular por la suspensión de Rafael Carrascal y terminó marcando un gol clave.

Con ese cerró una muy buena presentación. Yesus Cabrera cumplió su trabajo a cabalidad. El DT se la jugó por él y también lo llevó a la rueda de prensa. Habló del muy buen partido que tuvo y declaró con frases de esas que se sabe que son ciertas y que al hincha le gusta escuchar.

“Siempre he estado cerquita del grupo. Me ha tocado especializarme en varias posiciones. Hoy estaba reemplazando a Carrascal, que es un excelente jugador, un campeón. Cuando me toque dar la mano la doy”, dijo Yesus Cabrera sobre el puesto en el que jugó ante el DIM. No suele ser su función, pero por América de Cali lo da todo.

A eso le respondió el DT Alexandre Guimaraes. “Sí, pero estate tranquilo que de portero no te voy a poner”. El comentario desató risas. Está claro que hay buen ambiente en América de Cali y que este grupo de jugadores están dispuesto a mucho por el entrenador brasilero con el que alcanzaron la gloria al ganar la Estrella 14.

El chiste de Guimaraes con Yesus Cabrera…

Leer también sobre América de Cali…

▶ ¿Es para preocuparse lo que se está viendo de Adrián Ramos?

▶ Lo que dijo Alexandre Guimaraes del partido de Matías Pisano

▶ Síntesis: América de Cali 2-0 Independiente Medellín

▶ El nuevo rol del Gato Pérez tras su salida de América de Cali

▶ La opción que rechazó Rodrigo Ureña por querer ser jugador de América de Cali

▶ Mensaje de cumpleaños de Michael Rangel para América, ¿con noticia incluida?

▶ Rafael Carrascal: “Hemos visto casos peores y han salido con menos fechas”

▶ ¿Rebaja de pena al asesino del hincha de América de Cali?

▶ Faustino Asprilla y su indignación porque se jugó el clásico tras muerte de hincha de América

▶ Respuesta de Tulio Gómez al famoso #LoPagaráSuMadre