Rafael Carrascal: “Hemos visto casos peores y han salido con menos fechas”

El jugador de América de Cali se mantiene incrédulo sobre la decisión que se tomó de suspenderlo por 3 fechas. Rafael Carrascal ya prepara la apelación junto al equipo porque insiste en no haber dicho alguna palabra de grueso calibre.

Ahora que públicamente explicó lo sucedido en esa acción puntual del clásico en la que América de Cali lo perdió a él y a Michael Rangel por expulsiones, Rafael Carrascal explicó que solo se refirió al árbitro Andrés Rojas en dos ocasiones:

“Primero me le acerqué para decirle que no se acomodara”, contó. Eso fue cuando se dio la expulsión de Michael Rangel. El árbitro reaccionó expulsándolo a él también y ahí, dice Rafael Carrascal, es cuando volvió a hablarle. “Le dije que había dañado el clásico”. Punto. En la versión del futbolista no hay más para decir.

Por eso es que considera que la sanción es dura. “Nunca le dije groserías a él. Es la autoridad y hay que respetarlo. La decisión es exagerada, no creo que sea para tantas fechas. No lo hablé con groserías ni con la intención de pasar por encima del juez. Es la primera vez que sufro una sanción de 3 fechas. Hemos visto casos peores y han salido con menos fechas”, concluyó.

Basado en eso y con una defensa importante que alista América de Cali, Rafael Carrascal piensa en que se reconsidere la decisión y su ausencia en la Liga 2020-I no sea tan extensa. “No pierdo la fe de volver en el clásico”, concluyó.

