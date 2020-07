Pedro Franco: “Terminé contrato con América de Cali; me gustaría volver a Millonarios”

Pedro Franco es otro de los campeones con América de Cali que sale del plantel escarlata. Se une a Matías Pisano y a Juan Pablo Zuluaga dentro de los futbolistas que empezaron 2020 en el equipo y cambiarán para el segundo semestre.

Aquellos futbolistas que estaban cedidos en América de Cali y terminaban contrato a finales de junio, recibieron la carta de no renovación. Ya 2 de ellos habían anunciado su salida definitiva. Matías Pisano y Juan Pablo Zuluaga se despidieron de la afición a través de mensajes en sus redes sociales.

No pasó lo mismo con Pedro Franco. Él habló de su salida en medios de comunicación. Atendió una entrevista en El VBAR de Caracol Radio. Allí dijo: “Ayer terminé mi contrato con América de Cali. Soy jugador libre y cuando lo he sido, siempre me he puesto a disposición de Millonarios. Es un club donde me gustaría estar. Lo considero mi casa. También hay una posibilidad en Perú, pero tengo claro cuál es el paso que me gustaría dar. Me gustaría volver a Millonarios“, dijo.

¿Tendrá su tercer ciclo en el cuadro albiazul?

“Con el profe Alberto Gamero no he hablado, pero sí conozco a la gente de Millonarios. Creo que están evaluando”, respondió Pedro Franco sobre esa posibilidad. Su nombre fue ofrecido y se espera la respuesta del equipo bogotano para determinar si regresa o no.

Él debutó profesionalmente en Millonarios con 18 años en 2009. Hizo parte de los títulos de Copa en 2011 y Liga en 2012. Salió vendido al fútbol turco y luego regresó para una nueva etapa.

Estuvo entre 2016 y 2017, tiempo en el que sumó otros 39 partidos en su historia con el club. Con él también jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Ganó las Estrellas 14 en Millonarios y América de Cali

Salió del cuadro escarlata un semestre después de la conquista en la Liga 2019-2. Según lo explicó el presidente del equipo, Mauricio Romero hubo una situación económica que obligó a tal decisión.

Pedro Franco es uno de los futbolistas que terminaba contrato y por costos, el club determinó que no se puede renovar y menos con las intenciones que tenía el futbolista.