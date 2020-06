Michael Rangel sobre su continuidad en América de Cali: “Me dicen que tendría que darse un milagro”





Hace 29 mins Por Guillermo Puerto Por

A 20 días del final de la cesión por la que llegó a América de Cali, Michael Rangel sigue a la expectativa de lo que pasará con su carrera. Si de él dependiera, se quedaría en el cuadro escarlata.

Así lo dejó en claro en entrevista con El Alargue (Caracol Radio). Su situación depende realmente de lo que pueda hacer América de Cali ejerciendo la opción de compra, pues Michael Rangel aseguró que Junior está decidido en venderlo. Siendo así y por el momento económico del Campeón de Colombia, la decisión se mantiene expectante.

“Todo sigue igual. Yo estoy en América de Cali prestado hasta el 30 de junio y si no hacen uso de la opción de compra, debo viajar a Barranquilla el 1 de julio a presentarme al Junior. Tengo entendido que ellos solo quieren hacer compra y no extender más el contrato. Eso se ha complicado un poco. Acá no me han dado razón. Lo único que dicen es que esperemos qué puede pasar en estos días, un milagro es lo que dicen. Desafortunadamente no hay dinero y entonces se complica un poco la cosa. Esperemos qué pasa en los 20 días que quedan”, respondió Michael Rangel.

Tras un año con la camiseta escarlata con la que fue Campeón, ganó el Botín de Oro de la Liga 2019-2 y también es el máximo anotador en la 2020-1, se mantiene a la expectativa de lo que pasará con su carrera. Michael Rangel es un jugador que en Junior de Barranquilla tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2021.

“En América de Cali me siento muy cómodo, primero por la gran calidad de jugadores que hay. Compenetramos desde el primer día. Conformamos una familia. Todos halamos hacia el mismo lado y los directivos me han dado el respaldo. El profe Alexandre Guimaraes me dijo desde el principio que iba a jugar, que creía en mis condiciones y supe responderle. La hinchada ha sido fundamental. Me ha respetado muchísimo y alentado demasiado. Como jugador me siento tranquilo y mi familia también, de la mejor manera. Me encantaría quedarme pero no es decisión mía sino de Junior, el dueño de mis derechos”, concluyó.