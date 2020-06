Mauricio Romero, presidente de América de Cali: “Estamos en un proceso de negociación para la desvinculación de Alexandre Guimaraes”





Hace 1 hora Por Guillermo Puerto Por

A través de una rueda de prensa virtual emitida en las redes sociales de América de Cali, Mauricio Romero contó el dolor que le ocasionaron las declaraciones de Alexandre Guimaraes, aclaró la situación y confirmó que se está intentando llegar a un acuerdo para la finalización del contrato. “Estamos en un proceso de negociación para su desvinculación del club”.

Al referirse al tema del cuerpo técnico de América de Cali, Mauricio Romero dijo: “Me duelen las declaraciones del profesor Alexandre Guimaraes. Hablé con él muchas veces hasta que me pidió que de acá en adelante hablara con su representante. Con él tengo una excelente relación y con todo su cuerpo técnico”, aseguró.

▶ Representante de Alexandre Guimaraes: “El contrato con América de Cali no está cancelado, ni está rescindido”

▶ Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”

▶ Alexandre Guimaraes y la única posibilidad para seguir en América de Cali, según Tulio Gómez

Y continuó: “Le propusimos una reducción del 30% del monto global del cuerpo técnico y no pudimos llegar a un acuerdo (…). Eso no significa que lo hemos dejado botado. No hemos dejado de pagar su seguridad social y hemos seguido consignando unos dineros importantes (…). Él termina contrato el 14 de junio y estamos en un proceso de desvinculación. Hacer lo posible por renovarlo está muy difícil porque lo que él propone está muy lejos de lo que nosotros podemos pagar. El tema está muy complicado por el tema económico. Hoy estoy en una negociación directa para la desvinculación”.

Por ende el Presidente de América de Cali quiso aclarar: “Acá no fue un tema arbitrario. Hablé con ellos 2 días antes de hacer la suspensión del contrato, diciéndoles que a consecuencia de no haber llegado a un acuerdo, se debería proceder -de acuerdo a la ley- a la suspensión. No fue algo arbitrario. Esa es una desinformación que yo debo aclarar (…). Las conversaciones no están rotas en ningún sentido. Quisiera que hablaran con él para preguntarle si él considera que no hemos tenido el interés de poder continuar con su cuerpo técnico. Esto ha sido una preocupación grandísima, pero estamos lejos una parte de la otra y eso lo hace inviable en este momento. Trataremos que esto termine bien, en el caso que deba terminar. Con él solo tenemos agradecimiento.”.

Mauricio Romero insistió en que se intentó hacer una renovación de contrato del cuerpo técnico de América de Cali hasta diciembre. “Lo intentamos. Somos los más interesados en que el cuerpo técnico siguiera. Al proponernos una reducción del 17%, para nosotros hoy -por razones económicas-, es imposible poder hacerlo (…). Este es el segundo cuerpo técnico más costoso del fútbol colombiano. Recordemos que cualquier acuerdo que hagamos y se incumpla nos puede llevar a un proceso de liquidación. No pudimos llegar a un acuerdo en la reducción del global del cuerpo técnico y por eso tuvimos que llegar a la suspensión. Él termina contrato y a raíz de eso hay que entrar a una segunda negociación: la finalización. Queríamos ver cómo ampliábamos el contrato y él nos plantea unas cifras que no podemos pagar. Entonces procedimos a una finalización. Estamos intentando llegar a un acuerdo. El contrato no ha finalizado porque no hemos llegado a un punto en el que podamos estar tranquilos”.