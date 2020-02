¿Matías Pisano debe ser titular en este América? Responde Matías Pisano

Hace 16 mins Por Guillermo Puerto Por









Se lo preguntaron luego del altísimo rendimiento que mostró en el triunfo de América de Cali sobre Independiente Medellín. Ese partido fue el segundo como titular para Matías Pisano en la Liga 2020-I.

Solo lo fue ante Alianza Petrolera a Independiente Medellín. Jugó 30 minutos frente a Boyacá Chicó, se quedó en la suplencia frente a Deportivo Cali y no fue convocado para enfrentar a Jaguares por una pequeña molestia. Así que no ha sido el semestre de más acción para él, pero sí uno en el que está siendo muy desequilibrante.

Ver lo que hizo ante el DIM revivió la pregunta: ¿Matías Pisano debe ser titular en este equipo? Cuando todo el plantel estuvo disponible, el DT se la jugó por el tridente Duván Vergara, Adrián Ramos y Michael Rangel. El argentino aguarda por su lugar, pero no se desespera por ello.

Así respondió cuando le preguntaron si considera que debe ser titular: “Eso lo decide e técnico, pregúntenselo a él. Yo hago mi trabajo. Si me toca jugar desde el banco y entro, trato de hacerlo de la mejor manera. Y si es de titular, lo mismo. Haré lo mismo. Estoy tranquilo, siempre trato de hacer bien las cosas, después si salen o no, es cosa del fútbol. Hoy me siento cómodo, bien. Si me toca estar afuera lo haré de la mejor manera”, respondió.

Matías Pisano tras el partido ante el DIM

