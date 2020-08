Los máximos goleadores colombianos en las ligas de América

View this post on Instagram

En Futdata repasamos los Maximos Artilleros en las principales ligas de America, Colombianos que han dejado su huella en la historia en el continente Americano. . . @ivanvalenciano9 en la Liga Local 🇨🇴, @juanpabloangel9 jugando para River Plate 🇦🇷, Aristizabal En Brasil 🇧🇷, @kangu18 en la Liga Mexicana 🇲🇽 y nuevamente @juanpabloangel9 en la MLS 🇺🇸 . . Cual es tu Goleador Favorito? . . #america #colombia #junior #juniordebarranquilla #argentina #superligaargentina #river #riverplate #ligabetplay #aristizabal #brasil #cruzeiro #mexico #luisgabrielrey #monarcasmorelia #mls #estadosunidos #estadosunidos🇺🇸 #colombianosenelexterior #goleador #ligas