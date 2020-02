Lo que dice Adrián Ramos sobre sus 5 partidos sin gol

Hace 2 horas Por Guillermo Puerto Por









Todavía no se ha dado ese festejo tan esperado por Adrián Ramos en partidos oficiales desde su regreso a América de Cali. El VAR se lo impidió en el cruce ante Independiente Medellín y sobre eso habló el futbolista EN LA JUGADA (RCN Radio).

Es un tema que se ha vuelto reiterativo entre los hinchas escarlatas. El ídolo volvió, está jugando, pero todavía no logró marcar. Empieza a ser una situación que genera dudas en algunos, más no en Adrián Ramos. Él está tranquilo y eso es lo importante. Así volvió a demostrarlo en la entrevista que dio para la radio nacional.

“En mi etapa en Europa casi siempre fui 9. Ahora el gol no se ha dado y a uno como delantero siempre le piden goles. Estoy intentado hacer las cosas lo mejor que puedo; intento aportarle al equipo sin importar la posición en la que me toque jugar. Con Michael Rangel somos dos delanteros de características diferentes, hemos jugado juntos y no hemos tenido ningún problema”, dice.

▶ Michael Rangel niega problemas con Adrián Ramos: “no hemos tenido ningún tipo de discusión”

Está tranquilo. Será cuestión de tiempo. En eso confía. “El equipo está bien, con ganas de mejorar. Sabemos que tenemos un año de mucha exigencia y tratamos de dar cada día lo mejor. Pensamos en Santa Fe y vamos partido a partido”, dice.

Tras su regreso a América de Cali, Adrián Ramos lleva 8 partidos disputados entre los oficiales y los de preparación. Le marcó a Millonarios en uno de los segundos. Todavía no aportó tantos en la Liga. Su siguiente oportunidad es este viernes por la Fecha 6 frente a Santa Fe.

