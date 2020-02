La razón por la que Hárold Preciado no volvió a Deportivo Cali

Hace 3 horas Por Editor Por









Fue una posibilidad que se estudió y por la que se trabajó debido a la suspensión de la Superliga China a causa de la grave situación de salud que se presenta en dicho país. Hárold Preciado, incluso, publicó una imagen en redes sociales que ilusionó.

Fue una de su presentación con la camiseta de Deportivo Cali. Y sobre ella escribió: “Lo que Dios quiera. Cómo Dios quiera. Cuando Dios quiera. Gracias por el cariño mi gente Bendiciones”. Hárold Preciado estaba al tanto de la posibilidad de regresar.

Lo que se planteaba era una cesión de al menos 6 meses mientras se normaliza la situación en China. Deportivo Calo lo buscó de tal forma, pero no fue posible. Según palabras del representante del futbolista reproducidas por Antena 2, al preguntar al Shenzen FC por la posibilidad, la respuesta fue negativa de inmediato.

En dicho club tienen a Hárold Preciado como pieza clave. Por él pagaron una importante cifra en 2017. Se lo llevaron para jugar en la categoría de ascenso. Lograron el paso a Primera División y ahora lo están necesitando en ella. ¡Es un futbolista que ya marcó más de 50 goles en 3 años con su camiseta!

No piensan dejarlo salir. De hecho ya lo tienen en cancha de nuevo. No son partidos oficiales, pero Shenzhen FC no para. Está entrenándose en España. Allí jugó este miércoles y, claro, estuvo Hárold Preciado marcando goles. Le ganaron al equipo local CE Júpiter por 2-0 y él abrió el camino. Allá seguirá. Para el regreso a Deportivo Cali habrá que seguir esperando.

El mensaje de Hárold Preciado en redes sociales

