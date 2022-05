¡La molestia del DT de Atlético Bucaramanga en rueda de prensa!

¿Qué pasó, Piripi Osma? Caliente final de la rueda de prensa posterior a la eliminación de Atlético Bucaramanga en la Copa BetPlay.

El equipo bumangués, mientras pelea por entrar a los playoffs de la Liga, asumió la llave de octavos de final de la Copa ante La Equidad. En la revancha la decisión del DT Armando Osma fue jugar con equipo alterno. Guardó a la mayoría de titulares para la última fecha del Todos contra Todos. Y dentro de los que jugaron este miércoles estuvo el juvenil Juan Marcelín. Fue por él que se dio la rabia del entrenador en rueda de prensa.

La molestia de Piripi Osma en rueda de prensa

Empezó por una pregunta que le hicieron a Yeison Moreno, el jugador que asistió con él a la rueda de prensa. La consulta tenía que ver con Juan Marcelín, el juvenil que fue titular y no tuvo su mejor rendimiento, desatando algunos reproches de los asistentes al estadio. Ahí empezó la molestia de Osma.

“¿Por qué le pregunta a Yeison y no le pregunta a Marcelín? Eso no es lo correcto. Pregúntele al hombre cuál es la emoción que tiene. ¿Cómo vamos a saber nosotros las emociones de Marcelín? Le di un abrazo y le dije que había jugado mal, pero que debía volver a mejorar. ¡Lo putearon! Él tiene 19 años. ¿Cómo no lo voy a defender?”. Golpe a la mesa, se levantó y se fue.